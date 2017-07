Kanadiske forskere laget dødsvirus i laboratoriet

Kanadiske forskere har bestilt DNA på nett, og gjenskapt en variant av det dødelige koppeviruset. Nå frykter forskerne at bioterrorister kan gjøre det samme.

Seks måneder og omlag 100.000 dollar – rett under en million kroner. Det var alt et team forskere trengte for å lage en kunstig variant av koppeviruset i et laboratorium.

Virusforskeren David Evans og kolleger ved University of Alberta i Canada har bestilt syntetisk DNA over nettet og satt det sammen til et fungerende virus, melder det vitenskapelige tidsskriftet Science i en nyhetsartikkel. Viruset er et hestekoppe-virus, en slektning av variola major – kopper.

Kopper er menneskehistoriens dødeligste sykdommen, og stod i sin tid for et av tolv dødsfall i verden.

Nå frykter ekspertene at verdens neste pandemi kanskje ikke kommer fra naturen, men fra våre egne laboratorier.

Billigere, enklere, farligere

– Evnen til å kontrollere potensielt farlig forskning blir dårligere etter hvert som forskningen blir billigere og enklere å gjøre, sier Marc Lipsitch, epidemiolog og smitteekspert ved Harvard-universitetet, i en kommentar til VG.

Spanskesyken, kopper, svineinfluensa, fugleinfluensa: De er alle dagligdagse navn på virus som har vist seg å være ekstremt dødelige for mennesker. Slike virus har tidligere dukket opp hos dyr før de har mutert, hoppet over til mennesker – og begynte sin dødelige herjing.

Men naturen er ikke lenger det eneste stedet der nye virus kan oppstå:

I dag er det relativt enkelt å lage syntetiske varianter av DNA-sekvenser – hvem som helst kan bestille slike på nettet. Har du oppskriften på hvordan et virus ser ut, er det derfor ikke umulig – som Evans & co. har demonstrert – å lage en syntetisk variant i en petrieskål.

TRYGT? Kopper er i dag utryddet, og viruset finnes kun i noen få av de sikreste laboratoriene i verden, som dette i Lyon i Frankrike. Men om kunstige varianter blir enkle og billige å lage blir det vanskeligere å kontrollere hvor smitten er å finne. Foto: AP

Kan brukes av terrorister

Evans var ikke ute etter å skape en ny pandemi – til Science sier han at målet med forskningen er å lage en bedre variant av koppevaksinen, som i dag kan gi alvorlige bivirkninger.

Frykten er imidlertid at virusoppskriften, om den publiseres i et åpent vitenskapelig tidsskrift, kan kopieres av andre. For eksempel av terrorister på leting etter biologiske våpen.

– En bekymring er at eksperimenter som dette kan oppfordre folk med onde hensikter til å gjenskape kopper eller noe lignende, og gi dem hint om hvordan de skal gå frem, sier Lipsitch.

– På den andre siden kan dette demonstrere for myndighetene at dette ikke er en teoretisk risiko lenger, men en faktisk mulighet – og dermed sette igang sikkerhetstiltak.

Farligere i dag

Kopper er den dødeligste sykdommen i menneskehetens historie – i sin «storhetstid» var et av tolv dødsfall i verden fra kopper. En massiv vaksinerings- og behandlingskampanje fra Verdens helseorganisasjon på 1960- og 70-tallet gjorde at sykdommen ble erklært utryddet i 1980. Siden har de fleste land i verden – inkludert Norge – sluttet å vaksinere mot kopper.

Skulle viruset begynne å spre seg igjen vil det derfor kun noen veldig få være immune mot sykdommen. Dermed kan dødstallene bli skyhøye.

INGEN IMMUNITET: Slik så koppesmitte ut da den indiske jenta ble fotografert i 1974. I dag er knapt noen vaksinert mot den dødelige sykdommen, og et utbrudd kan derfor bli dødeligere enn noensinne. Foto: AP

Evans' forskning er foreløpig kun beskrevet på et WHO-møte i Geneve, men han og kollegene jobber med å få studien publisert i et vitenskapelig tidsskrift.

Forskerne skal ha hatt de nødvendige tillatelsene fra helsemyndighetene i Canada for denne typen eksperimentering, men i en rapport fra WHO-møtet stilles det spørsmål ved om myndighetene helt har innsett hvor viktig det er å regulere denne typen eksperimentering strengt.

For selv om det ikke er bare barnemat å lage virus, er det heller ikke så vanskelig som du kanskje skulle håpe:

– Et rimelig godt utstyrt laboratorium for bachelorstudenter har det som trengs for å gjenta dette, sier Peter Jahrling, som jobber for det amerikanske helsedirektoratet NIH, til The Washington Post.