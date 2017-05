Hjorten overrasket forskerne da den tygget på en menneskeknokkel

Selv om hjortedyr er planteetere har de en sjelden gang blitt observert mens de spiser både dyrerester og bein. Menneskeknokler var likevel ny kost.

Bildet skal være det første fotografiske beviset på at hjortedyr spiser på menneskerester. Det er tatt i 2015, men ble nylig publisert sammen med en forskningsartikkel i amerikanske «Journal of Forensic Sciences», et tidsskrift for rettsmedisin.

Bildet er tatt på en såkalt body farm, et avstengt skogsområde der lik donert til vitenskapelige formål legges ut. Hensikten er at forskere og rettsmedisinere skal kunne studere effekten vær, vind, åtseletere og forråtnelse har på menneskekroppen.

Holdt knokkel «som en sigar»



Liket på bildet skal raskt ha blitt plukket rent av gribber da det ble lagt ut i juli 2014. Januar året etter dukket hjorten på bildet opp og forsynte seg.

Det var da et viltkamera tok blinkskuddet av hjorten med et menneskeribbein «stikkende ut munnviken som en sigar», slik artikkelforfatterne skriver.

Det sjeldne synet gjentok seg også åtte dager senere.

Ikke ute etter kjøtt



I en e-post til VG understreker Lauren Meckel, en masterstudent ved universitetet Texas State som har jobbet med artikkelen, at det nok var selve knokkelen, og ikke rester av menneskekjøtt, hjorten var ute etter.

UNIKT MØNSTER: Slik er de unike sporene hjortens tenner setter på en menneskeknokkel - dersom du lurer. Foto: Journal of Forensic Sciences / Wiley

Om vinteren er det visst ikke helt uvanlig at klovdyr tygger på og spiser beinrester. Dette er for å få i seg viktige mineraler, som kalsium, som er mindre tilgjengelig gjennom kosten når det er kaldt i været.

Artikkelen gir økt kunnskap om dyrs adferd rundt menneskelevninger, og beskriver også hva slags merker hjorten satte på knoklene. Dette kan - teoretisk sett - komme til nytte i en rettsmedisinsk undersøkelse som forsøker å skille mellom skader påført skjelettet før og etter døden inntreffer.