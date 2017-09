Prosecco-feide mellom britiske tannleger og italienske vinprodusenter

Engelske tannleger har skapt storm i et vinglass etter beskyldninger om at den italienske boblevinen kan få tenner til å løsne fra munnen og skape et tannlegeproblem døpt «Prosecco-smilet».

The Daily Post i Wales skriver at prosecco rett og slett kan gi deg «råtne tenner». Dette har fortørnet både prosecco-elskere og italienske vinprodusenter, som fikk tørket av seg smilet en gang for alle av The Guardians «seks grunner til å gi opp prosecco», inkludert beskyldningen om at en hangover utløst av prosecco «føles som å få øyeeplene fjernet».

Slår tilbake



Det er The New York Times som skriver at tannlegenes påstander har skapt nærmest en krise mellom de to landene, noe som kom til uttrykk i en Twitter-melding fra den italienske landsbruksministeren, Maurizio Martina: «Kjære Guardian, fortell sannheten – prosecco får det britiske folket til å smile også! Stopp fake news, vær så snill.»

Tweeten ble senere fjernet, men Luca Zaia fra Veneto, regionen som er Italias største prosecco-produsent, uttalte: - Dette er tull. Det er som å si at sjokoladekaken Sachertorte forårsaker mageknip.

Advarer kvinner spesielt

Engelskmenn drakk 40 millioner liter prosecco i fjor og er dermed en av de største importørene av det italienske sprudlevannet.

– Påstanden om at prosecco tar bort smilet til folk, får meg til å le, sa Zaia.

Men hvem ler sist og best? Lege Mervyn Druian ved London Centre for Cosmetic Dentistry, advarer spesielt kvinner mot å drikke for mye prosecco. Årsaken er at den budsjettvennlige vinen blant annet inneholder mye sukker.

– I motsetning til vin, som du som regel har til et måltid, er det veldig lett bare å fortsette å drikke prosecco, sier Druian til The Daily Post, der han adresserer høy surhetsgrad og sukker som et problem.

– Tegn på prosecco-smilet er når tennene dine løsner fra tannkjøttet. Det starter med en hvit strek rett under tannkjøttet. Og hvis du tar på det, er det litt mykt. Dette er begynnelsen på tannråte som kan lede til fyllinger og tannbehandling, fortsetter han.

PROSECCO: Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Professor Damien Walmsley, vitenskapelig rådgiver ved The British Dental Association, uttaler at prosecco kan føre til ising i tennene og emaljeerosjon.

Konspirasjonsteorier

Italienere stiller spørsmål ved hvorfor det advares mot akkurat prosecco når all vin inneholder mye sukker. Landets aviser har derfor satt det i sammenheng med britenes utmeldelse av EU og antyder en konspirasjon mellom britiske tannleger og lokale bryggeriet.

Avisen spør Corriere della Sera spør:

– Hvorfor er boblene til Veneto og Fruili Venezia Giulia mer ødeleggende enn de franske boblene i Champagne, eller til og med de som britene har produsert en stund i Kent?

For deg som vil fortsette å drikke din prosecco med glede, har de engelske tannlegene dette rådet:

– Benytt sugerør.