Forskere: Derfor smaker dyr vin bedre enn billig

Tyske og franske forskere har oppdaget at det er reaksjoner i hjernens belønningssenter som gjør at dyr vin gjerne smaker bedre enn billigere varianter.

– Belønningssystemet aktiveres på en betydelig sterkere måte med høyere priser, og på denne måten påvirker det tilsynelatende også smaksopplevelsen, sier Bernd Weber ved Universitetet i Bonn.

Undersøkelsen er gjort sammen med den franske handelshøyskolen INSEAD og ble tirsdag publisert i Scientific Reports.

– Det fascinerende spørsmålet er nå om vi kan trene opp belønningssystemet slik at det blir mindre følsomt for slike placebo- og markedseffekter, sier Weber.

15 menn og 15 kvinner deltok i undersøkelsen. De ble alle plassert i en MR-skanner mens de smakte på ulike vintyper. Før de ble gitt en smaksprøve, ble de fortalt hvor mye vinen kostet. Etter å ha smakt, trykket de på en knapp for å angi hvor godt vinen smakte på en skala fra 1 til 9.

Vinen var hele tiden den samme, men deltakerne ble fortalt at den enten kostet 3, 6 eller 18 euro per flaske. Som ventet hevdet testpersonene at den dyrere vinen smakte bedre enn den som var billigere. Samtidig kunne forskerne se at desto dyrere deltakerne trodde at vinen var, desto mer aktivitet kunne de registrere i frontallappene og ventral stratum, områder av hjernen som er involvert i belønningsprosesser og motivasjon.