Vil grille justisminister om Russland-kontakt

NEW YORK (VG) USAs justisminister Jeff Sessions kan vente seg tøffe spørsmål om sin kontakt med russiske myndigheter når han tirsdag møter i Sentatets etterretningskomite.

Høringen med justisministeren kommer få dager etter at tidligere FBI-direktør James Comey leverte et knusende vitnemål mot president Donald Trump i den samme komiteen. I høringen hevdet Comey at presidenten hadde bedt ham om å droppe videre etterforskning av hans egen sikkerhetsrådgiver.

Samtidig antydet han at det finnes flere bevis for «problematisk» kontakt mellom justisministeren og russiske myndigheter enn det som har vært kjent til nå.

Erklærte seg inhabil

I vår var justisministeren i hardt vær etter at Washington Post avslørte at Sessions to ganger i løpet av 2016 møtte Russlands ambassadør Sergej Kislyak. Under en høring i Senatet, før Sessions ble innsatt som justisminister, unnlot han å opplyse om disse møtene.

Kort tid etter at artikkelen ble publisert sa Sessions at han ville holde seg unna den pågående etterforskningen av mulig russisk innblanding i det amerikanske valget, og erklærte seg inhabil.

Etter den åpne høringen i etterretningskomiteen torsdag skal imidlertid Comey ha avslørt overfor flere senatorer at Sessions kan ha hatt et tredje møte med ambassadøren som ikke ble rapportert, melder Politico.

Under høringen tirsdag er det ventet at Sessions blir nødt til å svare på nye, nærgående spørsmål om denne kontakten. Demokratenes leder i Senatet, Chuck Schumer sier han blant annet vil kreve svar på om Sessions forsøkte å blande seg inn i Russland-etterforskningen før han erklærte seg inhabil.

Flere demokratiske senatorer har krevet at Sessions gir sin forklaring i en åpen høring, men det er fortsatt uklart om de får gjennomslag for kravet.

Kastet på gangen

Den republikanske senatoren James Lankford bekrefter at komiteen vil be om justisministerens kommentarer til flere av opplysningene Comey kom med under sitt vitnemål. Blant annet ønsker komiteen å vite mer om et møte mellom Sessions og Comey i februar, der FBI-direktøren skal ha bedt justisministeren sørge for at han aldri mer var alene med presidenten.

Den oppsiktsvekkende forespørselen skal ha kommet like etter møtet der Trump ba Comey om å la sikkerhetsrådgiver Michael Flynn være i fred. Justisministeren deltok i møtet, men ble kastet på gangen før presidenten brakte Russland-etterforskningen på bane.

– Vi ønsker å høre justisministerens versjon av dette. Det har vært så mange anonyme kilder som har uttalt seg om dette i mediene at det blir bra å høre det direkte fra han, sier Lankford til CBS.

Sentrale republikanere på Capitol Hill tar samtidig justisministeren i forsvar.

– Jeg vet ikke nøyaktig hva som skjedde i disse møtene, men jeg har tillit til at Jeff Sessions aldri har hatt intensjoner om å villede noen eller holde tilbake sannheten, sier senator Mike Lee.