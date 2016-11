Verdens største flyktningleir skal stenge: De sender oss til helvete

Her forteller mennesker som er født og oppvokst i verdens største flyktningleir, om hvorfor de er livredde når leiren nå skal stenge.

Livshistorien til Abdullah Hassan, en av de 277.000 menneskene som har levd sitt liv i flyktningleiren Dadaab i Kenya, handler om overlevelse.

Da Hassan var syv år gammel, kollapset den somaliske regjeringen. Kort tid etterpå, mens det østafrikanske landet skled ut i anarki, ble faren drept av militskrigere.

Gutten og den gjenværende familien flyktet over grensen til Kenya.

Under flukten fra Somalia døde to av Hassans brødre og en søster av underernæring.

Den gang, i 1992, hadde Dadaab-leiren 90.000 somaliske flyktninger. Hassan vokste opp der, han fikk en kone, som siden døde av sykdom. Hun hadde ikke tilgang på de riktige medisinene eller helsetilbudene.

Livet fortsatte likevel, og døtrene hans vokste opp.

– Dette er det eneste hjemmet vi kjenner til, ikke send oss vekk, sier Hassen til VG i et intervju denne uken.

VANSKELIGE LIV: Nyankomneønskes velkommen i Dadaab, juli 2011. Foto: Thomas Mukoya , Reuters

Hvordan flytte hundretusener?

I dag bor det om lag 277.000 mennesker i den kenyanske flyktningleiren Dadaab. Ifølge UNHCR er over 261.000 av disse somaliske. Enten har de flyktet fra hjemlandet, som siden starten av 90-tallet har vært rammet av krig og anarki, eller så er de født i leieren.

Nå har kenyanske myndigheter bestemt seg for å stenge leiren. En av årsakene er at populistiske politikere på jakt etter stemmer foran det kommende valget, spiller på en økende skepsis mot somaliske flyktninger i Kenya.

Myndighetene mener dessuten at leiren skaper grobunn for terrorisme begått av den ytterliggående, somaliske gruppen al-Shabaab. Kenya har blitt rammet av flere store terrorangrep de siste årene.

Menneskene i leiren er opprørt over det som er i ferd med å skje. Hvor skal de 277.000 menneske dra?

– Jeg tenker at det er galskap, sier Monica Falk, sykepleier og feltarbeider for Leger Uten Grenser, til VG.

Hun sier at avgjørelsen vil være å gå fra noe som allerede er ille til noe mye verre.

– Det er som å gå fra en glemt krise til en ny humanitær krise, sier hun.

Vet ikke hvor de skal dra



I en undersøkelse Leger Uten Grenser gjorde i Dadaab blant 838 personer, svarte 97 prosent at det frykter seksuell vold ved retur til det krigsherjede Somalia, og majoriteten av de spurte mente det var stor fare for å bli rekruttert til væpnede grupper.

– De risikerer å stå på bar bakke uten å få fundamentale behov dekket, det vi si mat, helsehjelp og noe å leve av, og ingen tilgang på nødhjelp og en svært usikker fremtid. De risikerer å igjen bli utsatt for vold, utpressing og å måtte flykte på nytt.

Hva skjer når leiren der du har vokst opp og levd hele ditt liv, plutselig stenger?

VG har snakket med flere av Dadaab-leirens innbyggere denne uken.

– Mine kone er født i Dadaab-leiren. Jeg kom hit da jeg var to år, og våre barn er født her. Vi vet ikke hva vi skal gjøre.

Det sier den somaliske flyktningen Mohamad til VG over telefon. Han ønsker ikke å ha sitt fulle navn på trykk.

– Jeg og mange andre her føler at de tar fra oss vårt eneste paradis og de sender oss til helvete. De ødelegger det eneste håpet vi har.

Han sier at han frykter drap og tortur i hjemlandet, og at han og familien nå vurderer å søke tilflukt i et tredje land. Enten drar de til Etiopia eller Uganda.

Føler seg fanget



Forholdene i Dadaab er for mange langt fra noe paradis.

GALSKAP: Monica Falk i Leger uten grenser frykter konsekvensene av stengingen. Foto: Leger uten grenser

Ifølge Leger uten grenser står de som bor der i fare for både kolera og underernæring og er hundre prosent avhengige av humanitær hjelp.

Falk, som jobber for organisasjonen, sier det er forståelig at kenyanske myndigheter ser det som utfordrende å opprettholde leiren.

– Men de må sammen med FNs høykommissær for flyktninger og det internasjonale samfunnet forsøke å finne andre løsninger.

For Mohamed er hverken Somalia eller flyktningtilværelsen i Kenya noen god permanent løsning.

– Vi er fanget mellom krokodiller og haier, sier han.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland er også opprørt over det som nå skjer. Han hevder det kenyanske myndigheter kaller «frivillige returer» ikke blir gjennomført i tråd med internasjonale lover.

– Det å presse over 280.000 registrerte flyktninger fra Dadaab-leiren, har ført til kaotiske og uorganiserte returer. Ut fra hva vi ser på bakken, er det ikke lenger frivillig, verdig og trygt, sier Egeland til NTB.

Bloggeren som nekter å dra



SKAL GJØRE MOTSTAND: Brownkey Abdullahi (23) har levd hele livet i Dadaab. Hun nekter å dra.

Foto: Privat

23-åringen Brownkey Abdullahi er født i Dadaab. Familien hennes kom til leiren i 1991. Hun jobber som lærer og er leirens første kvinnelige blogger.

– Avgjørelsen om å stenge leiren har skapt full forvirring blant menneskene her, og i flere tilfeller familier gått til grunne på grunn av de vanskelige avgjørelsene de må ta.

– Hvor skal du og din familie dra?

– Vi vet ikke hva vi skal gjøre eller hvor vi skal dra. I Somalia mangler vi medisiner, vann, utdanning og alle grunnleggende behov. Jeg kommer til å bli i Dadaab til kenyanske myndigheter kaster meg ut med makt, sier hun.