Venezuelas president Maduro avviser brudd på grunnloven

Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega fordømmer landets høyesterett, som har gitt seg selv mer makt. President Nicolás Maduro avviser at grunnloven er brutt.

– Grunnloven, borgerrettighetene, menneskerettighetene og folkets makt står fortsatt ved makt i Venezuela, sa presidenten i en tale til jublende tilhengere fredag kveld. Han sier en dialog er i gang mellom regjeringen og opposisjonen for å løse krisen.

I det som anses som et klart brudd med landets president Nicolás Maduro, rettet Venezuelas riksadvokat Ortega fredag krass kritikk mot høyesteretts avgjørelse om å gi seg selv lovgivende makt.

Avgjørelsen «innebærer brudd på den konstitusjonelle orden, og uvitenhet om statsmodellen fastsatt i vår grunnlov», sa Ortega under en direktesending på en statlig TV-kanal.

Ortega har vært ansett som en lojal støttespiller til den såkalte bolivarianske revolusjonen, som ble lansert av Maduros forgjenger Hugo Chávez i 1999. Hennes uttalelser kom derfor svært overraskende. Uttalelsen var trolig ikke forhåndsgodkjent av den statlige TV-kanalen, som er svært Maduro-vennlig.

– Det er min plikt å informere landet om min alvorlige bekymring knyttet til disse hendelsene, sa Ortega under direktesendingen.

Krisemøte

Sent onsdag vedtok Venezuelas høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet.

I en uttalelse het det at ordningen vil vare så lenge forsamlingen fortsetter å vise forakt for retten. Den konservative opposisjonen har flertall i nasjonalforsamlingen, mens president Nicolás Maduro, i likhet med sin forgjenger Chávez, er venstreorientert.

En lang rekke land har fordømt høyesteretts avgjørelse. En talsmann for den tyske regjeringen sier at presidenten tar sin egen befolkning som gisler for å oppfylle egne maktambisjoner. Spanias statsminister Mariano Rajoy skriver på Twitter at «hvis maktdelingen ødelegges, så ødelegges demokratiet».

Også Organisasjonen av amerikanske stater (OAS), som har innkalt til krisemøte, har fordømt avgjørelsen.

DEMONSTRASJON: Det har vært protester over store deler av Venezuela etter at høyesterett i landet a seg selv lovgivende makt. Foto: Fernando Llano , AP

Avviser kritikken

Venezuela har på sin side avvist kritikken og anklager kritiske naboland for å stå i ledtog med USA, som Maduro mener ønsker å fjerne ham fra makten.

– Venezuela avviser dette angrepet fra intolerante, høyreorienterte og proimperialistiske regjeringer i Latin-Amerika på ordre fra det amerikanske utenriksdepartementet, heter det fra Venezuelas utenriksdepartement.

– Det er usant at det har vært et statskupp i Venezuela. Tvert imot har landets institusjoner vedtatt korrigerende, rettslige tiltak for å stanse de avvikende handlingene til medlemmer av den folkevalgte opposisjonen som oppildner til kupp, heter det videre.

Protester

Fredag samlet opposisjonstilhengere seg for andre dag på rad i hovedstaden Caracas for å protestere mot avgjørelsen. Minst tre personer ble arrestert i forbindelse med sammenstøt med politiet, ifølge demonstranter. Opposisjonen i Venezuela har også reagert med å oppfordre militæret til å gripe inn.

– Nicolás Maduro har gjennomført et kupp i Venezuela. Venezuelas væpnede styrker kan ikke sitte stille, sa nasjonalforsamlingens president Julio Borges i en tale utenfor parlamentsbygningen torsdag.