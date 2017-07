Volden fortsetter i Venezuela: Syk opposisjonsleder ute av fengsel

Samtidig som dødstallene stiger etter de voldsomme demonstrasjonene mot regjeringen i Venezuela, er opposisjonslederen Leopoldo López løslatt fra fengsel og overført til husarrest.

López har sittet fengslet siden 2014, anklaget for blant annet å ha oppfordret til voldelige protester mot regjeringen til Nicolás Maduro. López' spanske advokat, Javier Cremades, sier at hans klient er nå hjemme med sin kone Lilian og sine barn.

– Han er ikke fri ennå, men i husarrest. Han ble løslatt ved daggry, sa Cremades lørdag.

Sterke bilder: Orlando (21) ble satt fyr på av demonstranter

HUSARREST: Opposisjonslederen Leopoldo López vifter med flagget da han møtte tilhengere som lørdag hadde samlet seg utenfor huset hans i Caracas lørdag. Foto: Ariana Cubillos , AP

Høyesterett skal ha besluttet å overføre Lopez til husarrest av helsemessige årsaker, melder BBC.

Kuppforsøk



44-åringen har lenge vært en torn i øyet på den venezuelanske regjeringen. Han var sentral i det mislykkede kuppforsøket mot president Hugo Chávez i 2002, og under de voldsomme protestene i 2014 brukte han sosiale medier til å etablere en bevegelse under emneknaggen «lasalida», som betyr både «utgangen» og «løsningen».

Lopez er født inn i en velstående familie og er utdannet ved eliteuniversitet Harvard. I 2000 ble han valgt til ordfører i Chacao-distriktet, men i 2008 ble han nektet å stille til gjenvalg etter anklager om misbruk av offentlige midler. Han ble imidlertid aldri stilt for retten eller dømt for anklagene, som hans tilhengere mente var politisk motiverte.

Kommentar: Demokratiets død i Venezuela

Lopez har sterke tilhengere, men er også omstridt. I en rapport som ble lekket av varslernettstedet Wikileaks i 2009 skriver den amerikanske diplomaten Robin D. Meyer at Lopez er en splittende skikkelse internt i opposisjonen.

– Han beskrives ofte som arrogant og maktglad, men partiledelsen anerkjenner samtidig hans popularitet, karisma og hans talent som organisator, heter det i rapporten.

Dødstallene stiger



Det er imidlertid uklart om overføringen av den populære opposisjonslederen vil stansen bølgen av voldelige protester som ble utløst etter et mislykket forsøk fra høyesterett på å frata nasjonalforsamlingen makt.

BLODIG: De voldsomme protestene mot regjeringen i Venezuela har til nå kostet over 90 menneskeliv.

Tre måneder etter at de voldsomme demonstrasjonene mot regjeringen begynte, har antall døde nå økt til 90, mens over tusen personer er rapportert såret i opptøyene. I slutten av juni beordret president Nicolás Maduro landets militære styrker i full beredskap etter det han betegnet som et kuppforsøk.

Denne uken ble minst fire parlamentsmedlemmer skadet da en gruppe regjeringstilhengere stormet nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall. Bakgrunnen for stormingen var at de folkevalgte holdt en spesialsesjon for å markere landets uavhengighetsdag, melder NTB.

Skapte kaos



Demonstrantene var iført røde klær og var væpnet med stokker. De skjøt opp fyrverkeri og skapte kaos i bygningen. Torsdag ble fler titalls mennesker skadet da de ble stanset idet de forsøkte å marsjere mot høyesterettsbygningen.

– Vi må ikke glemme at hele voldsbølgen er bestilt av Nicolás Maduro. Husk krigserklæringen mot oss venezuelanere, sa opposisjonsleder Henrique Capriles.

I fjor truet president Maduro med å gripe til væpnet konflikt for å forsvare sin sosialistiske regjering, etter måneder med protester mot den sittende regjeringen.