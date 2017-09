Venezuelas president ber sultne innbyggere spise kaniner

President Maduro har iverksatt sin «kanin-plan», og ber innbyggerne tenke på kaniner som ikke bare kjeledyr.

Det har vært utbredt matmangel og sultkrise i Venezuela i lengre tid. Mange av landets innbyggere er underernærte, og folk har begynt å forlate landet på jakt etter mat.

President Nicolás Maduro lanserte denne uken en «kanin-plan» som skal hjelpe på landets mat-krise, melder Reuters.

LA DEM SPISE KANINER: Venezuelas President Nicolas Maduro har kommet med en ny plan for å bekjempe matmangelen. Foto: Marco Bello , Reuters

– Tuller du med meg? Vil du at folk skal begynne å avle kaniner for å løse problemet med hungersnød i landet vårt? Sa opposisjonspolitkeren Henrique Capriles etter at tiltaket ble annonsert.

Etter sommerens omstridte folkeavstemning og det påfølgende valget av representanter til en forsamling som har fått makt til å oppløse nasjonalforsamlingen endre Venezuelas grunnlov har den politiske krisen i landet blitt dypere.

– En kanin er ikke et kjæledyr

Kanin-planen er et initiativ fra president Maduro for å gjøre matvarer mer tilgjengelige for folk. I initiativet inngår en plan for å avle opp kaniner. Myndighetene har også forsøkt å lære befolkningen å plante mat på tak og terrasser hjemme, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– For animalske proteiner, som er et så viktig problem, har vi godkjent implementeringen av en kanin-plan. Dessuten – kaniner reproduserer som kaniner, sa presidenten på en TV- og radiosending tirsdag, skriver den ecuadorianske avisen El universo.

I følge opposisjonen vil ikke slike tiltak gjøre noe for å bidra til å redusere den kroniske matmangelen som har rammet Venezuela, skriver Reuters.

– Det er et kulturelt problem fordi vi har blitt lært til å tenke at kaniner er søte kjæledyr, sa landbruksminister Freddy Bernal under TV-sendingen med Maduro tirsdag, og fortsatte:

– En kanin er ikke et kjæledyr. Den er to og en halv kilo kjøtt med høyt proteininnhold, og ikke noe kolesterol.

MATKØ: Venezuelanere venter i kø utenfor et supermarked i Caracas i september 2016. Matmangelen er fortsatt kritisk. Foto: Henry Romero , Reuters

Dette er matvarekrisen i Venezuela

Etter at Hugo Chávez døde for fire år siden er det Nicholás Maduro som har sittet ved makten. Etter at Maduro tok over styringen av landet, ble Venezuela hardt rammet av oljeprisfallet. Olje står for omtrent 95 prosent av Venezuelas eksportinntekter, ifølge BBC.

Da han ikke kunne betale for landets sosiale programmer trykket han mer penger, noe som ledet til en massiv inflasjon.

Siden det har landet vært preget av skyhøye matvarepriser og stor matmangel. Millioner av landets innbyggere står daglig i flere timer i kø mens de venter på å få handlet. I butikken koster et glass peanøttsmør 82.600 bolivarer, nesten en månedslønn, skriver CNN.

