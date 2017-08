Venezuela: Riksadvokat vil blokkere grunnlovsforsamlingen

Regjeringen i Venezuela møter mye motstand etter søndagens valg. Riksadvokaten forsøker å stanse åpningen av forsamlingen, og USA raser mot det konfliktherjede landet.

Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega Diaz, en langvarig kritiker av landets president Nicolás Maduro, har bedt en lokal domstol om å blokkere åpningen av den nye grunnlovsforsamlingen. Forsamlingen skal etter planen tre sammen på fredag.

Ønsket hennes kommer etter at firmaet som leverer de elektroniske stemmemaskinene til Venezuela hevdet at valgresultatet var «tuklet med» for å gjøre oppslutningen høyere enn det var.

– Den foreløpige etterforskningen peker mot kriminelle handlinger utført av ansatte i det nasjonale valgrådet og andre personer tilknyttet rådet, heter det i en uttalelse fra riksadvokaten.

Søndagens valg på en ny grunnlovsforsamling var omstridt. Den nye forsamlingen får fullmakter til å blant annet vedta nye lover og oppløse den sittende nasjonalforsamlingen. Opposisjonen boikottet valget, og som følge av det var høy valgoppslutningen viktig for Maduros legitimitet.

Uenighet om oppslutning



Regjeringen hevder at 8,1 millioner venezuelanere stemte på søndag, mens flere i opposisjonen mener valgoppslutningen var langt lavere.

Direktør Antonio Mugica i Smartmatic, firmaet som står bak valgfuskanklagene, hevder at rundt én million stemmer er lagt til.

– Ettersom vårt system er svært robust, vet vi at deltagelsen under det nylige valget på en grunnlovgivende forsamling utvilsomt ble manipulert, sa han tidligere denne uken.

President Maduro har avvist alle anklager om valgfusk.

Venezuela har vært herjet av demonstrasjoner i lang tid, og over 100 personer har så langt i år mistet livet i sammenstøt. I tillegg til å være preget av et politisk kaos, er også landet inne i en dyp økonomisk krise. Landets valuta synker i takt med den politiske uroen. Bare på torsdag falt bolivaren med 15 prosent.

USA anerkjenner ikke forsamlingen



– Forsamlingen er et illegitimt produkt av en feil prosess skapt av Maduro-diktaturet for ytterligere å fortsette sitt angrep på demokratiet, heter det i en uttalelse fra det amerikanske utenriksdepartementet gjengitt av NTB.

Talskvinne for departementet, Heather Nauert er ikke nådig mot Venezuela, og hevder valget fra starten av var tuklet med.

– Fra den uregelmessige måten det ble bestemt på til regjeringens vegring mot å tillate velgerne å protestere mot planene om å skrive om grunnloven. I et land som lider av underernæring, truet regimet med at de som ikke stemte, ville miste tilgangen til mat, pensjon eller andre fordeler knyttet til arbeid, sa hun.