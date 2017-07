Venezuela: Hamstrer mat før skjebnevalg

Folk hamstrer det de kan før søndagens skjebnevalg i Venezuela. Det er utfordrende i et land som allerede er rammet av matmangel.

Søndag skal Venezuela bestemme om en nasjonalforsamling skal få myndighet til å utforme en ny grunnlov. Om regjeringen får det som de vil, kan endringene sørge for å befeste den omstridte president Nicolás Maduros makt.

Med folkeavstemningen beskyldes regjeringen for å ville oppheve demokratiet i landet.

Fram mot avstemningen har det sør-amerikanske landet sunket stadig dypere ned i kaos, og befolkningen rammes av krise etter krise.

Matmangelen har herjet i lengre tid allerede. Mange av landets innbyggere er underernærte, og folk har begynt å forlate landet på jakt etter mat. Fattige i landet har gått ned i gjennomsnitt 8,5 kilo i vekt, ifølge en undersøkelse.

De siste dagene har folk forsøkt så godt de kan å hamstre mat og forsyninger, i frykt for uroen som kan komme etter valget, skriver Bloomberg.

KØ: Tomme hyller og kø i et supermarked i Caracas. Foto: Ueslei Marcelino , Reuters

Nesten månedslønn for peanøttsmør

Avisen forteller om lange køer utenfor supermarkedene, og bilder fra landet den siste tiden viser hvor tomt det er i mange butikkhyller.

Millioner av landets innbyggere bruker daglig flere timer i kø, mens de venter på å få handlet, skriver CNN.

En butikksjef den amerikanske kanalen har snakket med hevder prisene har steget 1000 prosent det siste året.

I butikken hans koster et glass importert peanøttsmør 82,600 bolivarer. En måned med minstelønn er 97,531 bolivarer. En pose Illy-kaffe koster 70,500, og en pakke spagetti går for 8,860, ifølge CNN.

– Situasjonen vil bli verre, mye verre. Det er ikke noen fremtid her, sier Josmary Hernandez (55) til nyhetskanalen. Hun har allerede sendt sønnen til Argentina.

Voldsomme opptøyer

Torsdag innførte presidenten forbud mot demonstrasjoner. Mange valgte likevel å fortsette å demonstrere i forkant av det omstridte valget på grunnlovsforsamling.

Siden april har over 100 mennesker mistet livet i sammenstøt mellom politiet og demonstranter.

Fredag ba USA familiene til sine ambassadeansatte om å forlate landet i forkant av det omstridte valget.

ARRESTERT: En aktivist fra opposisjonen blir pågrepet under sammenstøt i forbindelse med en markering mot Maduro. Foto: Federico Parra , AFP

Vil fengsle «kriminelle» motstandere



Lørdag truet landets president med å frata opposisjonens folkevalgte sin grunnlovsfestede immunitet mot rettsforfølgelse, skriver NTB.

Under TV-opptredenen gjorde Maduro det klart at han er ute etter å frata opposisjonens folkevalgte parlamentarisk immunitet, og at han vil gjøre alt i sin makt for å kunne stille dem for retten og fengsle dem.

– Cellene står klare til høyresiden. Alle kriminelle skal fengsles for sine ulovlige handlinger, sa Maduro, ifølge nyhetsbyrået.

Søndag ettermiddag skriver lokale medier at en aktivist fra opposisjonen skal være skutt og drept under en protest mot valget.