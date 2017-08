Valget i Venezuela skal etterforskes av riksadvokaten

Venezuelas riksadvokat Luisa Ortega Diaz sier at de skal etterforske søndagens valg etter valgfuskanklager.

Onsdag hevdet direktøren for firmaet som leverer de elektroniske valgmaskinene som ble brukt i søndagens valg at valgresultatet var manipulert.

– Ettersom vårt system er svært robust, vet vi at deltakelsen under det nylige valget på en grunnlovgivende forsamling utvilsomt ble manipulert, sa Antonio Mugica, direktøren i Smartmatic, på en pressekonferanse i London.

Som følge av anklagene skal landets riksadvokat Luisa Ortega Diaz etterforske om valget var redelig, ifølge CNN. Ortega har over lang tid vært en krass kritiker av Maduro.

Hun sier til kanalen at hun har utnevnt to etterforskere som skal etterforske den statlige valgkommisjonen «for denne veldig skandaløse hendelsen som kan føre til mer vold i landet enn vi allerede har opplevd».

VOLDSOMT: Det har vært massive protester etter søndagens omstridte valg. Foto: Juan BARRETO , afp/ntb scanpix

Hevdet oppslutning var høy



Den nye grunnlovformsamlingen har blant annet fullmakt til å oppløse den sittende nasjonalforsamlingen, vedta nye lover og skrive den nye grunnloven.

Bakgrunnen for anklagene om valgfusk er den høye valgoppslutningen den statlige valgkommisjonen oppga etter valget. De hevdet at 8,1 millioner venezuelanere deltok, et tall som tilsvarer en valgdeltagelse på 41,5 prosent.

Det er regnet for å være en høy oppslutning, gitt at opposisjonen valgte å boikotte valget fordi de mener landets president Nicolás Maduro forsøkte å styrke sin egen posisjon. Alle medlemmene av grunnlovsforsamlingen er dermed allierte av Maduro.

IT-selskapet som har levert tjenestene mener at forskjellen på det offisielle tallet og det faktiske er på minst én million.

Benekter valgfusk

Kritikken fra opposisjonen har haglet fra første stund. Opposisjonsleder Henrique Capriles omtalte valget som en «svindel» allerede natt til mandag.

Både sønnen og kona til Maduro ble valgt inn som medlemmer av den nye grunnlovforsamlingen.

Tidligere denne uken krevde presidenten for den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen, Julio Borges, en gransking.

ANKLAGER: Opposisjonsleder Henrique Capriles tordnet etter søndagens valg og kalte det en svindel. Foto: Christian Veron , reuters/ntb scanpix

Maduro slår knallhardt tilbake mot anklagene.

– Ingenting kan rokke ved denne prosessen, fordi den er helt åpen, sa han da han talte til den nye grunnlovforsamlingen og omtalte videre direktøren for Smartmatic som «dum».

Av grunnlovforsamlingens 545 medlemmer, ble 364 av medlemmene valgt av stemmeberrettigede borgere, mens de resterende 181 medlemmene ble valgt av syv forskjellige sosiale grupper, som inkluderer sosialhjelpsmottakere, arbeidere, bønder, studenter, urfolksgrupper, forretningspersoner og pensjonister.

En langvarig økonomisk og politisk krise har lammet Venezuela. De siste fire månedene har vært preget av sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. Mer enn 125 mennesker har mistet livet, skriver NTB.