USA evakuerer diplomatfamilier fra Venezuela

To dager før valget som vil gi president Maduro fullmakt til å skrive om grunnloven i Venezuela, oppfordrer opposisjonen folket om å fortsette å ta til gatene.

Søndag skal folket i Venezuela velge ny grunnlovsforsamling.

President Nicolás Maduro har foreslått et nytt organ i nasjonalforsamlingen som i en periode skal styre i landet.

I denne tiden er det ventet at han vil skrive om grunnloven i det som kritikerne, inkludert Trump-administrasjonen, har beskrevet som en maktovertakelse som kan ende med diktatur, skriver New York Times.

To dager før folkeavstemningen oppfordrer opposisjonen folket til å fortsette å demonstrere i gatene – selv om presidenten truer dem med opptil ti års fengsel.

– Hele landet må fortelle verden at denne grunnlovsforsamlingen ikke har legitimitet, sa folkevalgte Freddy Guevara på en pressekonferanse torsdag.

USA evakuerer ambassadeansattes familier

De siste månedene har over 100 mennesker blitt drept i sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker. I tillegg skal hundrevis være fengslet.

Nå advarer både USA og Canada sine statsborgere mot å reise til den urolige republikken i Sør-Amerika.

I tillegg har USA fredag bedt sine ambassadeansattes familier forlate Venezuela før søndagens folkeavstemning.

Tidligere denne uken la USA press på president Maduro ved at det amerikanske finansdepartementet innførte sanksjoner mot 13 personer i nær tilknytting til den venezuelanske regjeringen.

FÅR IKKE DEMONSTRERE: Sinte demonstranter marsjerer gjennom Venezuelas hovedstad Caracas for å demonstrere mot president Nicolas Maduros planer om å skrive ut en ny grunnlov. Maduro har lagt ned forbud mot å demonstrere før valget. Bildet er tatt lørdag 22. juli. Foto: Fernando Llano , AP

Forbudt å demonstrere

Onsdag ble en 16 år gammel gutt og en 30 år gammel mann drept under protestene.

Torsdag kom nyheten om at regjeringen forbyr folk mot å demonstrere i forkant av søndagens omstridte valg.

Alle som deltar i møter, demonstrasjoner eller marsjer som kan «forstyrre eller påvirke» søndagens valg, risikerer mellom fem og ti års fengsel, heter det i et dekret fra president Nicolás Maduro.

Ifølge demonstranter som The Guardian har snakket med har politivolden økt kraftig den siste tiden.

Folk forteller om pansrede biler som kjører over demonstranter og at sikkerhetspolitiet bruker gummikuler og tåregass.

En gatemusikant som ifølge avisen har blitt et symbol på kampen mot presidenten, ble skadet søndag.

– Det går ikke an å forstå at sikkerhetspolitiet vårt skjøt meg i ansiktet for å spille fiolin, sier han til avisen.