Mens Maduro truer med å straffe opprørene, tar unge venezuelanere fortsatt til gatene. Nå frykter de en eskalering av konflikten.

Den politiske situasjonen i landet har skapt massive protester. De siste seks månedene har gatene i Caracas vært preget av blodige sammenstøt og massedemonstrasjoner.

Mens studenter og unge venezuelanere har inntatt gatene, har klasserommene på flere av landets største universiteter stått tomme. En av de som tidlig begynte å protestere var Luis Peche. 22-åringen jobber nå for for partiet «Voluntar Popular» i landets nasjonalforsamling. Han er ansatt som assistenten til en av de mest sentrale lederne i opposisjonen, Freddy Guevara.

– Jeg har deltatt i protestene siden dag én. Det startet med studentprotester, men for hver dag som gikk, fikk vi flere med oss. Så kom tilbakeslaget fra myndighetene. Vi ble angrepet med gass, våpen og kuler, sier Peche til VG.

STORE PROTESTER: Aktivister fra opposisjonen protesterte mot den nye lovgivende forsamlingen i Caracas 4. august. Foto: Federico Parra/ , AFP

Han var selv tilstede under demonstrasjonene i Caracas under valget av ny grunnlovsforsamling, men forteller at de tidlig måtte gi opp da 200 motorsykler fra de nasjonale sikkerhetsstyrkene begynte å skyte mot demonstrantene.

I forkant av valget hadde landets president, Nicolás Maduro innført «protestforbud», og truet med å straffe demonstrantene med opptil ti år i fengsel. Ti personer mistet livet i sammenstøtene, ifølge venezuelanske myndigheter. Opposisjonen hevder imidlertid at tallet på omkomne var 15.

Redde for å protestere

Etter at myndighetene gjorde det ulovlig å delta i protester under valget, mener Peche at færre har våget seg ut i gatene. Selv har han ti venner som sitter fengslet for å ha deltatt i protestene, og kjenner ti andre som har blitt skadet.

DEMONSTRERER: Luis Peche (t.h) sammen med Freddy Guevara (t.v) under en protest. Foto: Privat

– Vi blir mer og mer redde for å demonstrere for hver dag som går. Jeg har mest dårlig samvittighet ovenfor familien min. De frykter at jeg kan bli den neste som blir drept. Men jeg nekter å miste landet mitt. Grunnene til å fortsette å kjempe er sterkere enn frykten.

Clarisa Quintero Medina jobber til daglig med film, og har selv tatt del i de siste protestene i den venezuelanske hovedstaden. Også hun merker at folk er redde.

– Det er skremmende. Av mine venner er jeg en av få som deltar i disse demonstrasjonene. Det er flere ganger jeg ikke har lyst til å dra selv, men jeg føler føler meg skyldig hvis jeg ikke bidrar til en frigjøring av landet mitt.

Medina forteller at de i starten var rundt 100.000 mennesker som deltok i demonstrasjonene. Nå er det langt færre. Selv har hun flere venner som har blitt skadet i sammenstøtene.

– Du må være forsiktig, og dekke ansiktet med vernebriller og munnbind. Gassen som blir brukt kveler deg, og gjør at du ikke får puste. De kaster ofte rundt 15 gassbomber mot oss.

Vil straffe de ansvarlige for uroen: Innfører sannhetskommisjon

– Jeg har gått ned ti kilo

Venezuela er ikke bare inne i en dyp politisk krise, men også en av de verste økonomiske krisene i landets historie. Inflasjonen er skyhøy, og landet har fem milliarder i utestående gjeld som skal betales i løpet av året.

José Rafael Medina studerer til vanlig internasjonale relasjoner ved «Universidad de Venezuela» i Caracas. Han forteller at mangelen på mat har ført til en humanitær krise som har pågått siden 2015.

– I begynnelsen var det vanskelig å spise mindre. Jeg har gått ned ti kilo på mindre enn to år. Jeg har vært heldig som har fått tak i de viktigste matvarene, men størsteparten av befolkningen har ikke råd til det. Situasjonen er så alvorlig at jeg tror den kan tvinge flere til å gå ut i gatene igjen, sier Medina.

TROSSER FRYKTEN: Clarisa Quintero Medina jobber med film og har dokumentert flere av protestene hun har vært med på. Foto: Privat

I fjor hadde 75 prosent av Venezuelas befolkning et gjennomsnittlig vekttap på 8,2 kilo. Lange matkøer og timevis med venting utenfor butikker har blitt et vanlig syn. Luis Peche beskriver situasjonen som håpløs.

– Du ser mennesker som leter gjennom søpla i håp om å finne noe å spise. I går så jeg ti personer som ventet i kø utenfor en restaurant for å sikre seg noen matrester som skulle kastes. Det er hjerteskjærende å se alle som ikke får mat, sier han.

Venezuela nær kollaps: Kan sende oljeprisen rett til værs

Frykter borgerkrig

José Rafael Medina frykter nå at en borgerkrig kan bli resultatet av krisen.

– Jeg ser to mulige utfall av konflikten. Enten så får vi et totalitært regime, eller så ender vi med en væpnet konflikt. I verste fall en borgerkrig.

Medina påpeker at valget av den grunnlovgivende forsamlingen beviser at landet nå går i retning mot et mer autoritært regime. Luis Peche er enig. Også han frykter at en borgerkrig kan bli utfallet av den politiske og økonomiske krisen i landet.

– I går ble det meldt om et innbrudd der over 100 våpen ble stjålet. Dette er skumle nyheter for landet vårt. Hvis politikerne ikke kommer til enighet, kan vi i verste fall ende opp med en borgerkrig, sier han.

Clarisa Quintero Medina er usikker på om en borgerkrig vil skje med det første. Men hun frykter for sin egen sikkerhet.

– Hver gang jeg drar i en protest må jeg tenke over at jeg kan dø eller bli fengslet. Du begynner å innse at du lever i et diktatur.