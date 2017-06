UD fraråder nordmenn å reise til Venezuela

I et oppdatert reiseråd for Venezuela fraråder Utenriksdepartementet nordmenn å reise til det kriserammede landet.

– Utenriksdepartementet fraråder alle ikke-nødvendige reiser til og opphold i Venezuela, heter det i UDs oppdaterte reiseråd.

Til sammen 60 personer er registrert omkommet i demonstrasjoner mot regjeringen de siste to månedene. I tillegg er mer enn tusen skadd. Opposisjonen og demonstrantene krever nyvalg og legger skylda på president Nicolás Maduros ledelse for tresifret inflasjon i landet, kraftig økning i kriminalitet og mangel på mat og medisiner.

Venezuela har møtt kraftig internasjonal kritikk og fordømmelse, særlig etter en høyesterettsavgjørelse som fratok nasjonalforsamlingen i landet all makt. Selv om vedtaket raskt ble omgjort, utløste det en bølge av demonstrasjoner, som fortsatt pågår. Torsdag opplyste Maduro at han vil la folket stemme over en ny grunnlov, som skal skrives av hans planlagte folkekongress, men både opposisjonen og folk i hans eget sosialistparti har lite til overs for forslaget.

Norges ambassade i Colombia er den ansvarlige ambassaden for Venezuela. I UDs reiseinformasjon om landet fra slutten av april blir det advart om demonstrasjoner i både hovedstaden Caracas og andre byer.

– Man kan møte veisperringer og tåregass kan bli brukt. Reisende bes utvise stor aktsomhet og holde seg på avstand fra demonstrasjoner. Venezuela er et av landene i verden med høyest kriminalitet, spesielt ran, drap og kidnappinger. De økonomiske problemene er betydelige, og de gir seg blant annet utslag i omfattende valutarestriksjoner og varemangel i butikkene, heter det i reiseinformasjonen som ble oppdatert før rådet om ikke å reise til det søramerikanske landet.