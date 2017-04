Tre drept under massive protester mot presidenten i Venezuela

En gutt (17) og en kvinne (23) ble onsdag drept mens de som tusenvis av venezuelanere hadde tatt til gatene i Caracas for å protestere mot presidenten. Også en soldat er drept.

17-åringen skal ha vært på vei hjem fra en fotballkamp da han angivelig ble skutt i hodet av regjeringsvennlige grupper i Venezuelas hovedstad, hevder en venn av guttens familie, Melvin Sojo, overfor nyhetsbyrået AP.

Familievennens versjon av årsaksforløpet er ikke bekreftet fra offisielt hold. Ifølge energiminister Luis Motta Dominguez ble gutten drept under et angrepsforsøk.

Direktøren ved sykehuset der gutten ble innlagt, opplyser at tenåringen døde på operasjonsbordet.

Onsdag kveld norsk tid meldes det om nok et dødsfall. En 23 år gammel kvinne ble drept da regjeringsvennlige grupper omringet demonstranter i den vestlige byen San Cristobal, opplyser ordføreren i byen til nyhetsbyrået.

Torsdag kveld opplyste myndighetene at aktivister hadde drept en soldat nær hovedstaden Caracas.

– De myrdet nettopp en soldat fra nasjonalgarden i San Antonio de los Altos, sa politikeren og Maduro-støttespilleren Diosdado Cabello under sitt ukentlige TV-program onsdag.

Masseprotester mot presidenten

Tidligere er fem personer drept i løpet av flere uker med demonstrasjoner i det kriserammede landet denne måneden.

I slutten av mars vedtok Venezuelas høyesterett at den skulle overta nasjonalforsamlingens myndighet. Det førte til masseprotester og internasjonal kritikk, og opposisjonen anklaget landets president Nicolás Maduro for å bruke domstolen til å gjennomføre et kupp og innføre diktatur.

Selv om vedtaket senere ble opphevet, har mange fortsatt å protestere mot det de mener er Maduros stadig mer autoritære styre, skriver NTB.

Opposisjonen har som mål å fjerne Maduro fra makten og få politiske fanger løslatt, og sent onsdag kveld oppfordret de til nye demonstrasjoner torsdag.

–Vi kaller på hele det venezuelanske folket om å mobilisere på samme tidspunkt i morgen, sa opposisjonsleder Henrique Capriles.

«Alle demonstrasjoners mor»



Onsdagens demonstrasjon, som av presidentens motstandere blir kalt «alle demonstrasjoners mor», endte raskt i sammenstøt mellom demonstranter, politi og tilhengere av regjeringen da den startet tidlig på dagen.

Titusener av demonstranter samlet seg på 26 forskjellige møtepunkter for å marsjere mot sentrum av byen, men ble nok en gang stoppet da opprørspoliti tok i bruk pansrede kjøretøyer og tåregass.

Regjeringsvennlige demonstranter, mange av dem statsansatte, startet samtidig en motdemonstrasjon.

– Opposisjonen forsøker å provosere fram en konflikt, men de kommer ikke til å oppnå sitt mål, sier Leidy Marquez, som hadde reist med buss helt fra delstaten Tachira, over 80 mil unna hovedstaden, til AP.

Valget av 19. april som demonstrasjonsdag er ikke tilfeldig. Onsdag markerer Venezuela at det er 207 år siden landet skrev under på det som ble første del av uavhengighetsprosessen fra Spania, skriver NTB.