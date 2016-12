Rømmer Venezuela i jakt på mat

NEW YORK (VG) De flykter til fots, på hjemmelagde flåter, med buss og fly. Møt seks venezuelanere som har forlatt sitt skakkjørte hjemland.

Oljerike Venezuela er på bristepunktet: Skyhøy inflasjon, mangel på mat, politisk uro, mye kriminalitet og fattigdom.

Det har gjort at mange innbyggere har flyktet i desperasjon.

– De siste månedene før vi dro gikk vi ned veldig mye i vekt på grunn av mangelen på mat. Særlig brød, mel, sukker, melk, kylling og en rekke andre basisvarer, forteller Miguel Garcia (33) til VG.

30. oktober i år forlot han, kona Emilia og deres fem måneder gamle datter Melanie hjembyen San Joaquin til fordel for Chile og hovedstaden Santiago.

Garcia vokste opp i en fattig familie med syv søsken, men fikk seg en god jobb på et bryggeri der lønningene var gode. Så gikk det nedover. Mangelen på råvarer førte til at bryggeriet til slutt måtte stoppe produksjonen – og i august mistet 33-åringen jobben.

– Situasjonen i Venezuela er forferdelig, sier han.

Mange tar sjøveien

Myndighetene fører ikke statistikk over den massive utvandringen, men ifølge forskere flyktet over 150 000 personer fra landet i fjor, melder New York Times. Det er det høyeste tallet på mer enn ti år.

FØRSTE JUL HJEMMEFRA: Miguel Garcia (33) og kona Emilia har pyntet treet i deres nye hjem i Chile. Dette blir datteren Melanies første jul. Foto: Privat

Mange flykter til de karibiske øyene Curaçao og Aruba, andre drar til Chile og andre land i Sør-Amerika som Miguel Garcia, mens Mexico også er en populær endestasjon.

Curaçao, den lille paradisøya som tilhører Nederland, ligger drøye 30 kilometer unna Venezuelas nordligste punkt.

TIL KARIBISK ØY: Trebarnsmoren Adriana Mendoza Viscaya (37) har flyttet til Curaçao. Foto: Privat

I august i år ble 20 venezuelanere arrestert da de forsøkte å ta seg ulovlig til øya på en hjemmelaget flåte.

Trebarnsmoren Adriana Mendoza Viscaya (37) solgte bilen sin for å få kjøpt dollar på svartebørsen, for så å kunne kjøpe flybillett til Curaçao. Det var to hovedårsaker til at hun forlot hjemlandet: Svært lave lønninger og mangelen på mat.

– Det er et aldeles desperat liv. Jeg måtte stille meg opp klokken 22 om kvelden for å komme langt frem i køen da butikken åpnet neste dag. Som oftest var det ingenting igjen da det ble min tur dagen etter og jeg måtte gå tomhendt hjem, sier hun til VG.

TATT: I august ble 20 venezuelanere arrestert da de forsøkte å ta seg ulovlig til den karibiske øya Curaçao på en hjemmelaget flåte. Foto: Guardia Costera/NoticiasCurazao

– Jeg og familien min sultet

VG kom i kontakt med 19 år gamle Gabriel gjennom en Facebook-gruppe for venezuelanere i Chile.

Der handler mange av trådene om praktiske ting rundt det å komme seg bort fra Venezuela.

FORLOT HJEMLANDET: Gabriel (19) kommer opprinnelig fra San Antonio i Venezuela, men i september i år flyktet han og faren til Chile. Foto: Privat

– Vi solgte alt vi hadde og brukte alle pengene på flybilletter til Argentina, forteller han om reisen han og faren la ut på 20. september.

I Argentina tok de buss til Chile – et land de hadde valgt på grunn av landets økonomi og gode muligheter for jobb og studier.

– Jeg og familien min sultet, var deprimerte, flere familiemedlemmer hadde helseproblemer og vi hadde gjeld. Vi fikk ikke ting til å fungere, så vi var nødt til å gjøre noe, sier 19-åringen, som ikke ønsker etternavnet på trykk.

Han har nå fått jobb som kjøkkenhjelp på en restaurant, og sammen med faren sender de alt av penger som er til overs til familien som er igjen i Venezuela.

Forlot datteren

Problemene i Venezuela Venezuela har de største oljereservene i verden, og økonomien er hardt rammet av den lave oljeprisen.

Venezuela er et av verdens mest oljeavhengige land. Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) førte oljeprisnedgangen til at landet gikk fra å tjene 80 milliarder dollar i 2013, til mellom 20 til 25 milliarder dollar i 2015.

Landets økonomi krympet med 5,7 prosent i 2015. I år ventes det at økonomien vil krympe 8 prosent.

Inflasjonen har steget og ventes i år å bli på nærmere 700 prosent.

Det er stor mangel på dagligvarer. Flere tusen venezuelanere hamstrer mat og andre dagligvarer i nabolandet Colombia. Grensen mellom landene er som regel stengt.

Situasjonen har ført til store protester mot myndighetene. Siden 2014 er minst 50 personer drept og over 3.000 pågrepet i forbindelse med protestene. Kilde: NTB

Matkøene er endeløse og mangelen på det mest nødvendige forbruksvarene er enorm. Det har fått titusener til å ta seg over grensen til Colombia i jakt på mat og medisin, noe som fikk president Nicolás Maduro til å stenge grensen. I hele høst har det vært store demonstrasjoner og voldelige opptøyer.

I september ble det gjennomført en undersøkelse som viser at 57 prosent av registrerte velgere i Venezuela ønsker å forlate landet, noe som utgjør rundt 12 millioner mennesker.

– Jeg var nødt til å selge alt jeg eide for å ha råd til å reise. Jeg lovte datteren min at jeg skal hente henne så snart jeg kan, forteller en 32 år gammel småbarnsfar og engelsklærer fra Venezuela.

Nå har han, som ikke ønsker å stå frem med navn og bilde, flyttet til Chile og forlatt sin fire år gamle datter og sine foreldre hjemme.

En gjennomsnittlig månedslønn i Venezuela ligger på rundt 30 dollar (cirka 250 kroner) – en sum langt unna det om trengs for å brødfø en familie forteller han.

I Santiago har familien Manuel og Emilia Garcia pyntet juletreet, klar for datterens aller første jul. Han har fått jobb på en bilforretning.

– Jeg tjener minstelønn, men endelig har jeg fått igjen håpet om en bedre fremtid.