Regjeringen i Venezuela om Trump-trussel: Galskap

Militære trusler fra Donald Trump mot Venezuela, gir den hardt pressede venezuelanske presidenten Nicolas Maduro troverdighet.

Det mener Latin-Amerika-kjenneren Leiv Marsteinstredet.

Nå får den omstridte regjeringen i Venezuela støtte fra både opposisjonen og andre latin-amerikanske land i fordømmelsen av Trumps uttalelser.

– Vi har mange alternativer for Venezuela, inkludert et militært hvis det blir nødvendig, sa Trump i New Jersey fredag.

– Vi har tropper over hele verden på steder som er veldig langt unna. Venezuela er ikke veldig langt unna, og folket der lider og dør, la han til.

Uttalelsene har fått sinnene til å koke i Venezuela, som står midt oppe i en enorm krise.

Regjeringen i Caracas omtalte uttalelsen som «uforsvarlig» og «galskap». Søndag gikk også opposisjonen kraftig ut mot «militære trusler».

Opposisjonskoalisjonen i Venezuela kom med en klar uttalelse mot «bruk av makt, eller trusler om bruk av makt, fra et hvilket som helst land rettet mot Venezuela». Selv om Trump ikke nevnes ved navn, var budskapet tydelig.

Mandag svarte Maduro på Trumps trusler med å rasle med egne våpen. Presidenten ba venezuelanere om å forberede seg på en «imperialistisk» invasjon, og oppfordret alle til å bli med i en todagers militærmaktdemonstrasjon som skal holdes i slutten av august.

Samtidig understreket Maduro at han fremdeles ønsker å holde samtaler med Trump.

Opposisjonen i Venezuela sier landet er «isolert» etter at Maduro har tatt ytterligere grep for å konsolidere sin egen makt til tross for bred folkelig motstand. Likevel har innbyggerne der og ellers i Latin-Amerika bitre minner om tidligere amerikansk innblanding i regionen, inkludert invasjoner og støtte til diktatorer og geriljagrupper. Det er derfor liten stemning for å la Washington tvinge fram endringer.

– Mister troverdighet

– Den eneste veien til fred er å gjenopprette demokratiet. Venezuelanere krever frie valg på alle nivåer, heter det i uttalelsen fra opposisjonen.

Latin-Amerika-kjenneren Leiv Marsteinstredet mener at den amerikanske presidenten, ved å snakke om et amerikansk militært engasjement i Venezuela, ødelegger tillitsforholdet USA i flere år har forsøkt å bygge opp til de latin-amerikanske landene.

ENIGHET: Det har skapt problemer for visepresident Mike Pence at hans sjef, Donald Trump, snakker om muligheter for en amerikansk militær intervensjon i Venezuela. Da Pence ankom Colombia som det første landet på en rundreise i Latin-Amerika, syntes det ikke å være uenighet mellom han og Colombias president Juan Manuel Santos om at krisen i Venezuela ikke kan løses med militære midler. Foto: AFP

– Igjen kommer USAs president med en uttalelse som gjør at han mister troverdighet. Spesielt rart blir utspillet når det amerikanske forsvarsdepartementet, Pentagon, skal ha uttalt at det ikke foreligger slike planer i det hele tatt, sier Marsteinstredet, som er førsteamanuensis i statsvitenskap ved universitetet i Oslo.

Unge i Venezuela i VG-intervju: Vi frykter en borgerkrig

Diplomati

– Det har lenge vært amerikansk politikk å ligge unna direkte involvering i latin-amerikanske forhold. Tonen har vært at diplomati gjør en en bedre jobb enn det å bruke militære midler. Venezuelas president, Nicolas Maduro har brukt skremselspropaganda hvor han har påstått at USA planlegger å invadere Venezuela. Nå er president Trump med på å gi troverdighet til Maduro, sier Marsteinstredet.

Den amerikanske visepresidenten startet søndag en reise til Latin-Amerika og ankom først Bogota, hovedstaden i Colombia. Han fortsetter reisen til andre USA-vennlige land i regionen.

I tillegg til sanksjonene USA allerede har innført mot Venezuela, tar Mike Pence sikte på samordne ytterligere tiltak mot landet. Det kan bli svært vanskelig for Pence å finne en balanse mellom latinamerikansk motstand mot Venezuelas president Nicolás Maduro, og motstanden mot Trumps utspill.

STILLE PROTEST: En demonstrant, som protesterer mot regjeringen i Venezuela lot 8.august buksene falle foran sikkerhetsstyrkene i Caracas. Foto: Ronaldo Schemidt , AFP

Bred motstand

Samtlige latinamerikanske land – ikke bare Venezuelas tradisjonelle støttespillere som Cuba, Bolivia, Ecuador og Nicaragua – har gått imot Trumps utsagn. Selv land som normalt er sterkt kritiske til Maduro, tok avstand fra tanken om militær innblanding.

– Siden venner må være ærlige overfor hverandre, har jeg sagt til visepresident Pence at muligheten for å gripe inn militært ikke engang bør vurderes, heller ikke i Colombia eller Latin-Amerika. Amerika er et fredelig kontinent. La oss bevare det, sa Colombias president Juan Manuel Santos på en pressekonferanse søndag.

SAMMENSTØT: En opposisjonsaktivist kaster en molotov cocktail i Caracas 12. august under en demonstrasjon i den venezuleanske hovedstaden. Foto: Ronaldo Schemidt , AFP

Selv om militære ledere har sagt at de ikke har fått ordre om å forberede noen som helst form for operasjon i kjølvannet av Trumps uttalelse, møter altså Pence et Latin-Amerika som står samlet mot det siste utspillet fra sjefen hans i Det hvite hus.

Visepresidenten sa ikke uttrykkelig at USA ikke vil gripe inn militært, men sa landet vil samarbeide med land i «nabolaget» for å legge press på Maduro.

– Vi har mange alternativer for Venezuela, men presidenten er overbevist om at ved å samarbeide med våre allierte i regionen, kan vi finne en fredelig løsning.