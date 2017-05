Opprøret i Venezuela: – Situasjonen er kritisk

I helgen har over 160.000 demonstranter fylt gatene i Caracas. Opprøret i befolkningen ser ikke ut til å ha noen ende, og dødstallene fortsetter å stige.

– Det vi ser nå er at både opposisjonslederne og regjeringen mister kontrollen. Det er en kritisk situasjon med tiltagende grad av voldsbruk, og døde i gatene omtrent dagelig, sier førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Leiv Marsteintredet.

Dødstallene i Venezuala fortsetter å stige, og hittil er minst 48 personer på begge sider drept. Demonstrasjonene i landet har nå pågått i over 50 dager, og i helgen tok opprøret sitt hittil siste offer da at en 23 år gammel mann ble skutt i brystet under protester i byen Valeria.

Marsteintredet forklarer at den bakenforliggende årsaken til at Venezuelas befolkning har tatt til gatene er at landets regime de siste årene har hatt en politikk som viker fra det Venezuelas befolkning har vært vant til av demokratiske goder siden 50-tallet. Folket har nå mistet grunnleggende rettigheter som demokratisk valg, og regimet har styrt landet i en retning av mat-, medisin- og varemangel. Dette har skapt en sosial og humanitær krise på toppen av det hele.

Bakgrunn: Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet

Marsteintredet mener demonstrasjonene har blitt stadig med voldelige på begge sider, og at det utenfor hovedstaden er flere tilfeller av voldelige episoder og plyndring enn det som rapporteres fra Caracas.

SITUASJONEN ER KRITISK: Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, mener situasjonen i Venezuela er kritisk. Spesielt på grunn av økende grad av voldsbruk og døde i gatene omtrent dagelig. Foto: Universitetet i Oslo

– Det er en utfordring for opposisjonen at demonstrasjonene fortsetter å foregå såpass fredelig som de har gjort hittil. Stadig vold vil slå negativt ut for dem. Viser det seg at opposisjonen er like voldelig som det regjeringen er vil de miste litt av den moralske legitimiteten de har både hos folket og internasjonalt.

– Venezuela må løse dette selv



Marsteintredet mener demonstrasjonene må føre til en endring i regjeringsapparatet, og at en løsning uten et regjeringsskifte er vanskelig å se for seg.

– Opposisjonen må greie å gi noen garantier til maktapparatet om at de ikke vil bli straffeforfulgt inn i et nytt regime. En av hovedgrunnene til at den sittende regjeringen tviholder på makten er redselen for å bli rettsforfulgt for vold, menneskeretts- og grunnlovsbrudd, forteller Marsteintredet.

Det er opposisjonen i landet som har desidert størst oppslutning i Venezuela. President Nicolás Maduros oppslutning ligger på rundt 20%, og den polariserte situasjonen i landet er med på å opprettholde splittelsen.

– Dette er en polarisering som har foregått i mange år. Regjeringen fremstiller opposisjonen som høyreekstremister, og fremstiller seg selv som jødene av det 21. århundre. Dette fører til en polariserende effekt innad i troppene, og et økende hat mot den andre siden. Dette er ikke uvanlig i totalitære regimer, og gjøre det mye vanskeligere for folket å bytte side, sier Marsteintredet.

Artikkelen fortsetter under bildet

OPPOSISJONEN HAR OVERTALL: Opposisjonen i Venezuela har det meste av folket i ryggen, mens president Maduro har en oppslutning på rundt 20 prosent. Landet har en veldig polarisert politisk situasjon som er med på å opprettholde spilttelsen i landet, og gjør en løsning på konflikten svært vanskelig. Foto: Luis Robayo , AFP

Bruker omtrent all tid på å skaffe mat

– Situasjonen i Venezuela er både autoritær og kaotisk. Vold brukes både av enkeltdemonstranter, nasjonalgarden og militær-sivile grupper utstyrt med statlige våpen. Dette er borgervernsgrupper som opprinnelig var tiltenkt å skape ro og orden i Venezuelas nabolag og fremme den såklate «Bolivvarianske revolusjonen». Tanken var kanskje god, men de har til dels mistet kontrollen, sier professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull.

SER INGEN ENDE: professor ved Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, Benedicte Bull, mener situasjonen i Venezuela er dramatisk. Hun klarer ikke å se noen ende på opprørene som nå har foregått i over 50 dager. Foto: Universitetet i Oslo

Den økonomiske situasjonen i Venezuela er svært vanskelig, og opposisjonen legger skylden på landets president Nicolás Maduro for prekær mangel på medisiner og mat.

– Folk har ikke mat, og bruker store deler av dagene sine på å stå i kø for å få tak i rasjoner. Dette fører igjen til at folk jobber lite og arbeidsledigheten øker, noe som igjen forverrer det økonomiske situasjonen. Folket i Venezuela har rett og slett ikke tid til å gå på jobb, da deres førsteprioritet er å få mat på bordet, sier Bull.

Oppforderer til demonstrasjoner: Tre drept under massive protester

Trenger politisk tyngde



–Det er vanskelig å se for seg hva som skal bli enden på denne krisen, men jeg kan per i dag se for meg tre mulige retninger situasjonen kan ta. Enten at man prøver å utsette valg på ubestemt tid, og ved grunnlovsforsamlingen skaper et konstitusjonelt diktatur. Det er det opposisjonen frykter. Chavistene (regjeringen) frykter på sin side et statskupp støttet utenfra. De ser for seg et nytt Libya. Jeg tror ikke det er sannsynlig, sier Bull.

Hennes tredje utfall, og det eneste som egentlig vil være en løsning på problemet, ifølge Bull, er at partene kommer til et punkt der forhandling vil være uungåelig.

– En reel dialog mellom partene, og en mulig enighet om for eksempel en overgangsregjering bestående av begge parter og et nytt valg vil være den beste løsningen. Akkurat nå er det veldig vanskelig å se for seg at partene skal gå med på det, sier Bull.