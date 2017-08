Opposisjonsledere i Venezuela fengslet

Leopoldo Lopez og Antonio Ledezma ble tirsdag hentet ut av sine hjem der de satt i husarrest.

Opposisjonslederne Leopoldo Lopez og Antonio Ledezma ble tirsdag morgen fraktet bort fra sine hjem av landets sikkerhetstjeneste.

– De har tatt Leopoldo fra huset. Vi vet ikke hvor han er eller hvor han skal. Maduro har skylden hvis noe skjer, skrev Lopez sin kone, Lilian Tintori på Twitter tirsdag morgen.

Like etter publiserte hun en video der Lopez angivelig skal ha blitt satt inn i en bil av bevæpnede sikkerhetsstyrker. Flere kilder nær opposisjonslederen bekrefter til El Mundo at han ble tatt ut fra hjemmet der han har sittet i husarrest den siste tiden.

Lopez ble dømt til flere års fengsel for å ha oppfordret til voldelige demonstrasjoner mot president Nicolás Maduros regjering. Forrige uke ble han løslatt for å sone resten av dommen under husarrest, skriver nyhetsbyrået AP.

Antonio Ledezma ble arrestert i 2015 etter å ha blitt anklaget for å ha ledet et kupp mot Maduro. Han har sittet i husarrest siden, melder The Guardian.

Høyesterett mener de ville flykte

Venezuelas høyesterett sier nå at de to opposisjonslederne skal ha brutt vilkårene for husarresten og at offisielle etterretningskilder skal ha funnet ut både Lopez og Ledezma vurderte å flykte, skriver AP.

Retten la også til at Lopez ikke har lov til å engasjere seg i politisk aktivisme og at Ledezma ikke har lov til å snakke med medier.

Lederen av opposisjonen kaller påstandene for «latterlige» og hevder at fengslingene er fullstendig vilkårlige. En advokat har uttalt til AP at Leopoldo Lopez har returnert til det militære fengslet han nylig ble frigitt fra.

Meldingen om at de to opposisjonslederne skal ha blitt pågrepet i sine hjem kommer to dager etter at president Maduro søndag arrangerte folkeavstemning om en ny grunnlovsforsamling.

Både Lopez og Ledezma har den siste tiden oppfordret venezuelanere til å delta i demonstrasjonene mot Maduro og den nye grunnlovsforsamlingen. De har også oppfordret til å boikotte søndagens valg på sosiale medier.

Innført nye sanksjoner

EUs utenriksminister Federica Mogherini uttalte tidligere i dag at pågripelsen av de opposisjonslederne var et« klart steg i feil retning», ifølge AFP.

EU, USA og flere latinamerikanske land har gått hardt ut mot søndagens valg av en ny grunnlovgivende forsamling. Avstemningen har blitt kritisert over hele verden for å være et angrep på den demokratiske friheten i landet.

Mandag ble det klart at USA innfører nye sanksjoner mot Maduro og regimet. Det blir med det ulovlig for amerikanere å gjøre forretninger med den venezuelanske presidenten.

– Gårsdagens illegitime valg bekrefter at Maduro er en diktator, som overser viljen til det venezuelanske folket, sa USAs finansminister Steven Mnuchin i en uttalelse mandag.

Maduro uttalte mandag kveld at han ikke lar seg skremme av de amerikanske sanksjonene, og at de ikke forandrer hans planer om å omskrive grunnloven, ifølge Al Jazeera. Selv omtaler han sanksjonene som amerikansk imperialisme.

Store protester

Som følge av at opposisjonen i landet boikottet søndagens valg, er alle de 545 representantene som har blitt valgt inn i grunnlovsforsamlingen chavister. Den nye grunnlovsforsamlingen vil få makt til å oppløse nasjonalforsamlingen der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

Det har blitt rettet massiv kritikk mot Maduro som ikke har uttalt at han vil holde en folkeavstemning om den nye grunnloven som forsamlingen skal utforme.

Landet har de siste dagene vært preget av opptøyer og harde gatekamper. Under søndagens sammenstøt skal ti personer skal ha mistet livet, ifølge myndighetene i landet. Opposisjonen hevder på sin side at tallet på omkomne er 15. I forkant av valget innførte Maduro i forrige uke et «protestforbud» og truet med fengselsdommer på opptil ti år. 200 000 soldater ble beordret ut i gatene under søndagens folkeavstemning.