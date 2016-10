Opposisjonen i Venezuela anklager regjeringen for «statskupp»

Under et krisemøte i nasjonalforsamlingen søndag braste 100 støttespillere av regjeringen inn og skapte kaos.

Opposisjonen i Venezuela har oppfordret til store demonstrasjoner over hele landet mot president Nicolás Maduro, etter at landet i lengre tid har vært i en økonomisk og politisk krise.

I oljelandet Venezuela er penger nesten blitt verdiløse, strøm og vann er mangelvare og ukentlig må lokalbefolkningen stå i timelange køer for å få tak i det mest nødvendige. Folk er sinte, frustrerte – og ønsker endring.

Derfor har opposisjonen forsøkt å holde en folkeavstemning for å få avsatt Maduro. Avstemningen ville bli holdt om de innen onsdag denne uken klarte å samle underskrifter fra 20 prosent av befolkningen.

Men torsdag sa valgkommisjonen at prosessen vil bli utsatt etter at en domstol hadde konkludert med omfattende fusk tidligere i den kompliserte prosessen.

Forrige uke: Venezuelas president på «oljeturné»

Krisemøte



Søndag ble det derfor holdt et krisemøte i nasjonalforsamlingen der opposisjonen diskuterte situasjonen. Det var under dette møtet at den hindrede folkeavstemningen ble kalt et brudd på grunnloven.

MINDRE POPULÆR: Venezuelas president Nicolás Maduro er i hardt vær da landets økonomi i lengre tid har vært i krise. Foto: Richard Drew, , AP

– Et statskupp har blitt begått i Venezuela etter at de stoppet folkeavstemningen. Vi er her for å kunngjøre at den grunnlovsfestede samfunnsordenen har brutt sammen, sier Julio Borges, en ledende figur i opposisjonskoalisjonen MUD.

Kommentar: På vei mot stupet

Og midt under møtet braste 100 støttespillere av regjeringen inn og forårsaket kaos i lokalene. Sikkerhetsvakter brukte 45 minutter på å få de ut.

Økonomien har krympet drastisk



Maduro har vært president i Venezuela siden 2013, etter å ha blitt utpekt av den tidligere presidenten Hugo Chávez som arvtager.

Les også: Venezuela etter Chávez – det absolutte kaos

Men Maduro har ikke hatt en enkel periode som president.

Ifølge Det internasjonale pengefondet (IMF) førte oljeprisnedgangen til at landet gikk fra å tjene 80 milliarder dollar i 2013, til mellom 20 til 25 milliarder dollar i 2015.

Det har igjen ført til at landets økonomi har krympet med 5,7 prosent, og at inflasjonen har steget og ventes på å være på nærmere 700 prosent.

Som et eksempel førte varemangelen og inflasjonen i sommer til tomme lagre av kondomer – og at prisen for en 36-pakke rundt 6000 norske kroner – rundt en minstelønn i landet.

Situasjonen har ført til store protester, og siden 2014 er minst 50 personer drept og 3000 pågrepet som følge av dette.