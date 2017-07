Minst ti drept under omstridt Venezuela-valg: – Et steg mot diktatur

Minst ti personer er drept i opptøyer, og foreløpige rapporter tyder på svært lav valgdeltagelse.

Det ble som ventet langt fra fredelig da innbyggere søndag gikk til urnene for å avgi sin stemme i det som er omtalt som et skjebnevalg i det kriserammede landet.

Til tross for president Nicolás Maduros trusler om et «protestforbud», tok tusenvis av demonstranter til gatene, hvor de blant annet angrep valglokaler og satte fyr på bygninger.

Soldater og sikkerhetsstyrker svarte med gummikuler, tåregass og sjokkgranater.

– Dette er krig, sier innbygger Conchita Ramirez til lokale medier, før hun beskriver soldater som skyter mot både folk og bygninger.

Myndighetene bekrefter at minst ti personer er drept, mens opposisjonen hevder at det reelle tallet er 15. Det gjør i så fall valgdagen til en av de dødeligste siden de massive protestene brøt ut i starten av april.

I tillegg ble minst syv sikkerhetsvakter ble skadet i et angrep i Caracas.

FÅR HJELP: En såret demonstrant blir båret vekk etter sammenstøt med politiet i Caracas. Foto: Ronaldo Schemidt , AFP

Valget har fått massiv kritikk både nasjonalt og internasjonalt.

I folkeavstemningen skulle innbyggere stemme over hvor vidt en nasjonalforsamling skal få myndighet til å utforme en ny grunnlov. Men opposisjonen mener det hele er rigget til fordel for presidentens sosialistparti.

De mener valget er et desperat forsøk fra presidenten på å befeste sin makt i landet, som til tross for sin oljerikdom er rammet av mangel på både mat og medisiner.

Flere land har allerede varslet at de ikke vil anerkjenne resultatet – deriblant USA, som nå vurderer å innføre sanksjoner mot Venezuelas oljeindustri.

USAs FN-ambassadør Nikki Haley er ikke nådig i sin kritikk:

– Maduros illegitime valg er et steg mot et diktatur. Vi vil ikke akseptere en illegitim regjering. Det venezuelanske folket og demokratiet vil seire.

Det har ikke kommet offisielle tall fra resultatet, men de første rapportene om valgdeltagelsen vitner om en stille protest mot presidenten:

AP skriver at flere valglokaler i hovedstaden Caracas har vært nærmest tomme, og leder for den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen anslår at mindre enn syv prosent av de stemmeberettigede har møtt opp.

– Det er veldig klart for oss at regjeringen har gått på et nederlag. Denne avstemningen bringer oss nærmere en regjering som gir fra seg makten, sier leder Julio Borges.