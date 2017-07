Minst én drept i skuddveksling under folkeavstemning i Venezuela

Opposisjonen oppgir at over 7 millioner deltok i den uoffisielle avstemningen om å endre Venezuelas grunnlov. Minst én person ble skutt ved valglokalene, og flere er skadet.

Den 30. juli skal det velges delegater til en forsamling som skal gis makt til å skrive om Venezuelas grunnlov. Søndag gjennomførte opposisjonen i Venezuela en uoffisiell folkeavstemning om president Nicolás Maduros reformforslag.

Opposisjonen er svært kritiske til presidentens plan, og mener dette er et påskudd for å tilegne seg mer makt på udemokratisk vis.

NTB melder at opposisjonen opplyser at over 7,1 millioner mennesker avga sin stemme i den uoffisielle venezuelanske folkeavstemningen søndag.

Høyesterett gir seg selv lovgivende makt : Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet

Dramatisk skuddveksling i Caracas

Søndag kveld ble det meldt om bevæpnede menn på motorsykler som drepte en 61 år gammel kvinne og skadet tre andre personer i nabolaget Catia i Caracas under avstemmingen.

Mariela perez (42) sa til Reuters at hundrevis av mennesker løp inn i en kirke like ved da skuddvekslingen brøt ut. Hun forteller at demonstranter som støttet regjeringen deretter angrep de som satt inne i kirken.

– De begynte å rope at presten måtte komme ut, at de skulle sette fyr på ham, og at denne folkeavstemningen ikke skulle skje, hevder hun.

President Maduro mener selv at avstemningen er meningsløs og oppfordrer tilhengere til å boikotte initiativet. Søndagens folkeavstemning er ikke bindene, fordi den ikke har støtte av det nasjonale valgrådet.

Debatt: Demokratiets død i Venezuela

Bakgrunn: Krisen i Venezuela

Venezuela har vært i dyp krise siden høyesterett gikk inn for å frata nasjonalforsamlingen sin lovgivende funksjon, noe som har blitt karakterisert som et udemokratisk «selv-kupp», og et skritt i retning et stadig mer totalitært styre.

Titusenvis av demonstranter har tatt til gatene, og det har vært høye dødstall.

Opprøret i Venezuela: – Situasjonen er kritisk

Det oljerike landet har lenge vært preget av hyperinflasjon, mat- og medisinmangel og skyhøy kriminalitet.

Selv om opposisjonen mot president Maduro og tidligere president Hugo Chavez sosialistiske parti har vunnet flertall i nasjonalforsamlingen fra slutten av 2015 har det vært svært vanskelig for dem å få igjennom noe politikk.

I juni ble et politihelikopter observert over landets hovedstad Caracas, og landets kommunikasjonsminister hevdet av fire granater ble kastet fra lufta mot bygget som huser Venezuelas høyesterett.

Helikopterangrep i Venezuela: – Dårlig planlagt kuppforsøk

Dramatiske scener: Stormet nasjonalforsamlingen med jernrør