Militæret omringer kontoret til Venezuelas riksadvokat: – Nå har det begynt, det vi alle har fryktet

Etter at Venezuelas riksadvokat ble fjernet tidligere i dag, er regjeringens neste skritt å fjerne parlamentet. Det tror Venezuela-ekspert Leiv Marsteintredet.

– Både personer i regjeringen og i Chavistpartiet har tidligere sagt at de skal stenge parlamentet og kvitte seg med riksadvokaten etter at den grunnlovsgivende forsamlingen blir satt ned. Nå har det begynt, det vi alle har fryktet, og som de har sagt at de skal gjøre.

Det sier Leiv Marsteintredet, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, til VG, etter at sikkerhetsstyrker tidligere i dag omringet kontoret til Venezuelas riksadvokat.

Tidligere i uken ba riksadvokaten, Luisa Ortega Diaz, en lokal domstol om å blokkere fredagens planlagte åpning av den nye grunnlovsforsamlingen. Forespørselen kom etter at firmaet som leverer de elektroniske stemmemaskinene til Venezuela hevdet at valgresultatet var «tuklet med» for å gjøre oppslutningen høyere enn det var.

Marsteintredet har vært i Venezuela flere ganger og følger utviklingen tett.

TRAGEDIE: – Vi har ikke sett en lignende tragedie i et land i fredstid, sier førsteamanuensis Leiv Marsteintredet om situasjonen i Venezuela. Foto: UiB

Etter at den grunnlovsgivende forsamlingen trådte sammen i går, tror han at regjeringen vil gjøre det de kan for å svekke det sittende parlamentet.

Parlamentet svekket og forsvinner



– Jeg regner med at det samme vil skje som skjedde i 1999, da Venezuela fikk den nåværende grunnloven. Jeg antar at den grunnlovsgivende forsamlingen vil si at det er de som er den suverene makt, og at det er de og ikke parlamentet som representerer folket. Da vil det skje én av to ting: regjeringen kan velge å stenge parlamentet fullstendig, eller de kan la parlamentet fortsatt være samlet, men uten makt.

Marsteintredet antar at Venezuelas regjering vil velge å la parlamentet sitte. Det skaper mindre konflikt med det internasjonale samfunnet enn om de skulle oppløse parlamentet.

– Å stenge parlamentet er en symbolsk veldig synlig handling, og kan føre til at andre statsledere øker presset mot Venezuela. Parlamentet har uansett ikke hatt noen makt i Venezuela siden det ble satt ned i januar i fjor, sier han.

TØFFE TAK: Mange har mistet livet i voldsomme sammenstøt i Venezuela den siste tiden. Her fra protester mot den nye grunnlovsforsamlingen i Caracas fredag. Foto: AFP PHOTO / RONALDO SCHEMIDT

– Unik krise i fredstid



Marsteintredets kontakter i Venezuela forteller om en stadig mer alvorlig situasjon, hvor politi og militæret styrker har begynt å plyndre hjem og bygninger.

– De sier at dette er en veldig farlig situasjon. Økonomien går rett til helvete, med sterke sosiale og humanitære konsekvenser. Det er hyperinflasjon. Bare de tre-fire siste dagene har valutaen blitt halvert. Vi har ikke sett en lignende tragedie i et land i fredstid. Dette var en økonomisk krise som var lett å unngå.

Både naboland så vel som FN, USA og EU har protestert kraftig mot utviklingen i oljelandet. Marsteintredet tror likevel ikke at det vil bli noen militær intervensjon i landet.

– Det er nok uaktuelt, men nabolandene er bekymret for folkestrømmen som har begynt å komme fra Venezuela. Folk reiser i hopetall. Det er i seg selv en tragedie.

