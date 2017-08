Militære angriper militærbase i Venezuela

Venezuelanske myndigheter hevder «terrorister» har angrepet en militærbase i landet. – Gjør det for å redde landet fra ødeleggelse, sier den antatte lederen for opprørerne på en video spredt i sosiale medier.

Myndighetene i Venezuela sier at flere personer er pågrepet etter et angrep mot en militærbase i landet.

Samtidig spres en video på Twitter av en mann som identifiserer seg som kaptein Juan Caguaripano.

– Mer enn noensinne står vi sammen i dag med det modige folket i Venezuela for å fordømme det morderiske tyranniet til president Nicolás Maduros regjering. Vi vil klargjøre, dette er ikke noe kupp. Det er en sivil og militær handling for å reetablere gjenopprette konstitusjonell orden – men fremfor alt redde landet fra total ødeleggelse, for å stoppe drapene på vår ungdom og våre familier, sier han på videoen.

Skal være opprør flere steder



Det skal ifølge ham være kapteinens brigade som har utført angrepet mot militærbasen i Valencia. Myndighetene i Venezuela karakteriserer som et terrorangrep. I ettermiddag opplyser de at flere personer er pågrepet.

AVSATT: Venezuela's riksadvokat Luisa Ortega Diaz snakket til pressen lørdag ettermiddag. Foto: Reuters / Ueslei Marcelino

Kaoset i Venezuela fortsetter, etter at den nye grunnlovsgivende forsamlingen, som få andre land anerkjenner, ble nedsatt fredag. I går, lørdag, ble riksadvokaten avsatt etter at sikkerhetsstyrker først hadde omringet kontoret hennes. Deretter ble en Maduro-tro politiker innsatt som riksadvokat i hennes sted.

Kaptein Caguaripano er ikke uvant med store gester. Også våren 2014 oppfordret han til opprør mot regjeringen.

– Det er tydeligvis noe som skjer her. Selv om myndighetene sier at akkurat dette angrepet er slått, ned, hører vi i andre kanaler at det er opprør flere steder i landet, sier Venezuela-ekspert Leiv Marsteintredet.

– Det er tydelig at det er uro i landet. Det er ikke så overraskende.

Lar seg bli sittende i to år



I går vurderte Marsteintredet at den grunnlovsgivende forsamlingen ville komme til å i praksis bli som parlamentet. Det ser ut som om han får rett i den antagelsen.

– Den nye grunnlovsgivende forsamlingen bestemte seg i går for at de skal sitte i to år. Det betyr at de kommer til å sitte lenger enn høstens regionalvalg og presidentvalget til neste år. De kan dermed i teorien kan gjøre hva de vil, uansett hvilken president som velges, sier han.

Han har ingen tro på at militæropprøret vil lykkes.

– Det militæret er ennå en sterk støtte til regjeringen, så jeg tviler på at opprører i lengden vil lykkes. Men når først slike ting begynner, er det ikke sikkert at det slutter med det aller første.