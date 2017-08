Maduro: Sannhetskommisjon skal sikre rettferdighet

Venezuelas president Nicolás Maduro vil opprette en sannhetskommisjon som skal sørge for at de som er ansvarlig for uroen i landet, blir straffet.

I sin ukentlige TV-sending på søndag sa Maduro at kommisjonen vil bli satt sammen av den nyinnsatte grunnlovgivende forsamlingen, og at den allerede er i ferd med å flytte inn i en historisk bygning i Caracas som også huser utenriksdepartementet.

Han la til at den nye forsamlingen vurderer å innføre en lov mot «hat, intoleranse og fascisme», som skal straffe dem som er ansvarlige for uroen i landet.

Maduro har ofte referert til opposisjonsledere og demonstranter som fascister.

I TV-sendingen pekte han ut lederen for den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlingen, Julio Borges, og sendte følgende advarsel til ham:

– Rettferdigheten vil innhente deg.

Omstridt valg: Tenåringer drept i opptøyene

Jakter på rømte angripere

I samme sending hevdet Maduro at to ble drept og åtte pågrepet mistenkt for å stå bak et angrep på en militærbase søndag. Ti angripere klarte å rømme, sa presidenten.

I alt 20 menn angrep militærbasen og en av de åtte ble såret under pågripelsen, ifølge presidenten.

Under angrepet mot militærbasen, som ligger i byen Valencia nord i landet, ble det stjålet flere skytevåpen fra basen, og det jaktes på dem som kom seg unna med våpnene.

Bare en av mennene som ble pågrepet hadde tilknytning til militæret. Han er en tidligere førsteløytnant som forlot militæret for et par måneder siden.

Presidenten anklaget under søndagens TV-tale regjeringsmotstandere bosatt i Miami og Colombia for å ha finansiert angrepet som skjedde søndag morgen lokal tid.

Bakgrunn: Venezuelas regjering anklages for å oppheve demokratiet

Politisk krise

Den politiske krisen i Venezuela er forverret etter at Maduro holdt et omstridt valg på en grunnlovgivende forsamling 30. juli. Forsamlingen har fått makt til å skrive en ny grunnlov og oppløse nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har hatt flertall siden 2015.

På sin første arbeidsdag lørdag avsatte forsamlingen landets riksadvokat, Luisa Ortega Diaz, en uttalt kritiker av Maduro. Ortega selv hevder at et kupp mot landets forfatning er i full gang.

Venezuela har vært preget av politisk uro siden april. Mer enn 120 personer er drept, nær 2.000 såret og 500 pågrepet i opptøyer.

Det oljerike søramerikanske landet sliter med skyhøy inflasjon, økende kriminalitet og arbeidsledighet samt mangel på medisiner og andre basisvarer.