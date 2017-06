Helikopterangrepet i Venezuela: - Dårlig planlagt kuppforsøk

Professor Benedicte Bull mener at helikopterangrepet på Venezuelas høyesterett og innenriksdepartement ser ut som et kuppforsøk.

Det hersket tirsdag ettermiddag tvil om hva som egentlig hadde skjedd etter at et politihelikopter ble observert over sentrum av hovedstaden Caracas og skudd eller eksplosjoner ble hørt.

Luftforsvaret skal ha grepet inn og forhindret det president Nicolás Maduro omtaler som et terroristangrep, men ingen er pågrepet. Maduro sier handlingen er en del av konspirasjonen mot ham og hans sosialistiske regjering, skriver NTB.

– Det kan ikke ha vært et særlig godt organisert kuppforsøk. Det har likhetstrekk med de som vi så i 1992 da Hugo Chaves mislyktes i å foreta et militærkupp, og ti år senere, da det også fant sted et dårlig organisert kupp mot presiden Chavez, som var over i løpet av noen dager, sier Benedicte Bull, Latin Amerika-ekspert og professor ved Senter for utvikling og miljø, ved Universitetet i Oslo

Hun er sier at helikopterangrepet er en bekreftelse på at det er en splittelse innad i sikkerhetsapparatet i Venezuela.

Professor Benedicte Bull, frykter at det kan gå mot militært kuppforsøk i Venezuela. Foto: UNIVERSITETET I OSLO

– Om det går mot en borgerkrig er vanskelig å si. Det kommer helt an på den videre utviklingen, og hvor sterk støtte de som står bak angrepet har. Situasjonen er veldig bekymringsfull. Et kupp er noe av det verste som kan skje akkurat nå. Røster fra opposisjonen sier også at det ville vært kontraproduktivt, sier Bull.

Mot ett-partistat

Minst 76 personer er drept siden april i daglige opptøyer og sammenstøt i landet. Opposisjonen anklager Maduros regjering maktmisbruk og klandrer den for den økonomiske krisen i landet og for mangelen på mat og medisiner, skriver NTB. Demonstrasjonene begynte for alvor da han i slutten av mars lot høyesterett ta over en del av oppgavene til nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall. De økte i styrke etter at presidenten senere kunngjorde at han vil kalle sammen en folkeforsamling for å skrive om grunnloven. Halvparten av forsamlingens medlemmer skal komme fra sektorer som er lojale mot ham. Leiv Marsteinstredet, 1. amanuensis ved Universitetet i Oslo, sier at det er militæret som nå sitter på nøkkelen til den fremtidige situasjonen i landet.

– Det er helt avgjørende hvordan det militære nå forholder seg i Venezuela. Der er man veldig opptatt av hvordan befolkningen oppfatter dem. Så langt har det lyktes president Nicolas Maduro å holde kontroll på militærvesenet, men det finnes flere lag innenfor de uniformerte styrkene, sier Marsteinstredet.

Han påpeker at man innenfor det militære også har forskjellige interesser. Han hevder at flere i det militære toppsjiktet er tungt involvert i kriminalitet, og derfor har alt å tape på at Maduro-regimet faller, mens vanlige soldater ser at familiene deres lider.

– Det er et faktum at maisavlingen har sviktet denne sesongen, en ulykksalig situasjon. Mais inngår i det meste av matlaging i Venezuela, så dette er en dramatisk forverring av befolkningens hverdag.

– Slik presidenten og regjeringen ter seg, og trolig planlegger, går Venezuela mot en ettparti system av en type modell som finnes på Cuba, avslutter Leiv Marsteinstredet.

VG/NTB