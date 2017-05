Dødstallet stiger i Venezuela: Orlando (21) ble satt fyr på av demonstranter

Ifølge vitner ble den 21 år gamle mannen omringet, dynket i bensin og satt fyr på under demonstrasjonene som ryster landet.

Vitnene, deriblant en Reuters-fotograf, forteller at mannen hadde blitt anklaget for å være en tyv da han ble omringet av omtrent hundre personer.

Det brutale angrepet skjedde i Caracas, hvor over 160.000 personer i helgen fylte gatene i protest mot landets hardt pressede president Nicolás Maduro.

Hittil er minst 48 personer på begge sider drept.

Presidenten har selv gått ut og fordømt angrepet, men har en annen historie om hva som er bakgrunnen.

ANGRIPES: Demonstranter heller her det som skal være bensin på den 21 år gamle mannen, som senere ble satt fyr på. Foto: Carlos Becerra , AFP

Han hevder at 21 år gamle Orlando Figuera ble angrepet etter å ha blitt beskyldt for å støtte regjeringen:

– Han ble banket opp, knivstukket og satt fyr på. De lynsjet ham nærmest.

Den 21 år gamle mannen er nå innlagt på sykehus med annengradsforbrenninger, og seks knivstikk.

Demonstrasjonene har nå pågått i over 50 dager, og i helgen fikk de sitt hittil siste dødsoffer: Teran Aguilar (23).

Ifølge politiet ble han skutt i brystet under protester i byen Valera. En 18 år gammel mann og en 50 år gammel kvinne skal også ha blitt skadet i samme demonstrasjon.

Opposisjonen legger skylden på Nicolás Maduro for den dype økonomiske krisen i landet, som preges av utbredt mangel på mat og medisiner.

En demonstrant forsøker å flykte fra sikkerhetsstyrkene under en demonstrant i Caracas i helgen. Foto: Fernando Llano , AP

Demonstrasjonene begynte for alvor da han i slutten av mars lot høyesterett ta over en del av oppgavene til nasjonalforsamlingen, der opposisjonen har flertall.

De økte i styrke etter at presidenten senere kunngjorde at han vil kalle sammen en folkeforsamling for å skrive om grunnloven. Halvparten av forsamlingens medlemmer skal komme fra sektorer som er lojale mot ham.

Opposisjonen mener at forsamlingen vil gjøre at Maduro kan unngå valg, noe han selv nekter for.

