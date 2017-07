Ber Venezuelas president slutte å bruke «Despacito»

President Nicolas Maduros bruk av hitsangen «Despacito» til politiske formål vekker reaksjoner hos artistene.

Den politiske situasjonen i Venezuelas er kritisk. Det er kraftige politiske spenninger mellom opposisjonen og regjeringen, og høyesterett har gitt seg selv lovgivende makt etter en lang krise med mat-, medisin- og varemangel.

Det har vært store demonstrasjoner, med høye dødstall. Den 30. juli skal det velges delegater til en forsamling som skal gis makt til å skrive om Venezuelas grunnlov.

I et forsøk på å roe ned den politiske stemningen i landet før valget av delegater til grunnlovsforsamlingen, fikk president Nicolás Maduro laget en remix av den poulære sangen «Despacito», som betyr «rolig» på spansk.

Dette faller slettes ikke i smak hos artistene Luis Fonsi og Daddy Yankee som står bak hiten. Justin Bieber - som i går avlyste sin turné - er med på hitlåten som har toppet VG-lista i 12 uker og i forrige uke ble tidenes mest strømmede video, melder spanske CNN.

Tar verden med storm - men kan du teksten?

Artistene protesterer

Mandag gikk Fonsi ut på Twitter og sa at de overhodet ikke har godkjent bruken av sin sang.

– Ikke på noe punkt ble jeg konsultert, og jeg har ikke godkjent bruken av sangen Despacito eller endringene av teksten for politiske motiver. I alle fall ikke midt i den fryktelige situasjonen i et land som jeg er så glad i som Venezuela, skriver Luis Fonsi på Twitter.

Daddy Yankee postet et bilde av Maduro med et stort rødt kryss over på Instagram.

«Despacito, avgi din stemme»

Det var i presidentens TV-program «Søndag med Maduro», hvor han taler direkte til befolkningen. Søndag presenterte han Despacito-versjonen. Slik starter den, ifølge CNN:

– Den konstitusjonelle komiteen vil skape samhold og fred i vårt land... Despacito!

Sangen fortsetter:

– Despacito, avgi din stemme i stedet for å avfyre skudd. Gå med dine ideer i fred og ro. Jeg har en god melding til deg. Det er den konstitusjonelle komiteen som vil forene landet

