Banket opposisjonspolitikere inne i Venezuelas nasjonalforsamling

Ifølge avisen Tal Cual var det regjeringstro militser, såkalte «colectivos», som stormet nasjonalforsamlingen i Venezuela onsdag.

Landets lovgivende forsamling holdt en ekstraordinær sesjon i anledning nasjonaldagen, da de regjeringstro demonstrantene stormet bygningen i Caracas, landets hovedstad.

Flere politikere skal ha blitt skadet i angrepet, og bilder og video fra stedet viser blodige scener fra kampene. Nasjonalforsamlingens president, Julio Borges, navngir fem som skal ha blitt skadet på Twitter.

Væpnet med stokker og jernrør



– Mens Nicolas Maduro talte om fred, gikk de paramilitære han sendte til angrep på nasjonalforsamlingen, skriver han i en annen melding.

Han fordømmer også politistyrkene som skulle bevokte bygningen, men som han hevder lot angrepet skje uforstyrret. At disse ikke grep inn bekreftes av flere vitner og medier.

Mennene som angrep nasjonalforsamlingen var bevæpnet med stokker og jernrør, og skal ha skadet flere som jobber i bygningen, i tillegg til politikerne.

– Dette gjør ikke så vondt som å se på hvordan vi mister litt mer av landet vårt hver eneste dag, sa Armando Arias til nyhetsbyrået AP, mens han ble behandlet for blodige hodeskader i en ambulanse.

Saken fortsetter under videoen fra mai i år





Presidenten nekter



Tidligere på dagen hadde visepresident Tareck El Aissami kommet på overraskelsesvisitt sammen med flere ministre og sjefen for forsvaret. I nasjonalforsamlingen har opposisjonen flertall, og regjeringen har tidligere avfeid dem som USA-støttede konspiratorikere.

Visepresidenten oppfordret sine tilhengere til å komme og vise støtte til regjeringen, noe de gjorde. Regjeringsvennlige demonstranter sto utenfor nasjonalforsamlingen og ropte truende slagord i noen timer før flere av dem altså stormet bygget.

Mens det foregikk talte presidenten selv under en militærparade. Her nektet han for å ha noe med angrepet å gjøre.

– Jeg vil aldri gjøre meg delaktig i sånne voldshandlinger, sa han, ifølge AP.

Presidentens kontor har også sluppet en uttalelse der han fordømmer angrepet og lover at det skal etterforskes.

Kommentar: Demokratiets død i Venezuela

Dyp krise



Venezuela er herjet av en dyp og langvarig politisk krise. De siste tre månedene har situasjonen intensivert seg, og rundt 90 skal være drept i de nærmest daglige opptøyene rundt om i landet. UD endret nå reiserådene sine for landet, og fraråder nå alle ikke-nødvendige opphold der.

Misnøyen med president Maduro har vart i flere år, men en vedvarende mat- og medisinmangel har gjort motstanden betraktelig sterkere. Landets økonomi er i stor grad basert på oljesektoren, og har klart seg dårlig etter oljeprisfallet.

Maduro selv ønsker å skrive om grunnloven for å gi seg og sitt parti større makt.

Det vakte oppsikt da et helikopter kapret av en profilert politimann slapp flere granater over høyesterettsbygningen i hovedstaden i forrige uke.

Kommentar: Krise, kuppforsøk og Venezuelas James Bond