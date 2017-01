Varsler om tsunami etter kraftig skjelv i Stillehavet

Et tsunamivarsel er utstedt etter at et jordskjelv med styrke 8 har rammet ved Papua Ny-Guinea.

Det melder det amerikanske jordskjelvsenteret USGS. The Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) melder at skjelvet har en styrke på 8,4.

Skjelvet traff 47 kilometer vest for byen Aeawa på øya Bougainville klokken 15.30 på ettermiddag lokal tid. Det har foreløpig ikke kommet meldinger om døde eller materielle skader.

Tsunamivarselet gjelder de neste tre timene i Papua Ny-Guinea, Salomonøyene, Nauru, Vanuatu, Indonesia og områder omkring.

Ifølge PTWC er det forventet bølger på mellom 0,3 til èn meter over tidevannsnivå ved deler av kysten til Solomon-øyene Paqua New-Guinea.

Papua Ny-Guinea ligger i den såkalte ildringen, et aktivt vulkan- og jordskjelvbelte som går rundt Stillehavet.

VG kommer tilbake med mer.