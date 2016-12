Varehandelsekspert tror ikke på godteriflytting: – Godteriet blir stående der det selger

Helseministeren har erklært krig mot «godteriterror» i butikkene, men vil ikke tvinge igjennom nye tiltak. – Uten at myndighetene faktisk griper inn og forbyr salg av sukkervarer, vil ikke de forsvinne, mener ekspert.

– Så lenge dette ikke reguleres av myndighetene, vil kjøpmannen automatisk gå inn og fronte de varene som selger, altså det som gir best bunnlinje. Så lenge man ikke blir pålagt restriksjoner, vil godteriet bli eksponert der det selger best, mener han.

Høies intensjonsavtale med matbransjen 6. desember signerer helseminister Bent Høie en avtale med matbransjen om tilrettelegging for et sunnere kosthold.

Avtalen skal føre til et overordnet samarbeid mellom partene.

Avtalen går inn for å redusere det gjennomsnittlige inntaket av sukker fra 13 til 12,5 energiprosent innen 2021.

Gjennomsnittlig inntak av mettet fett skal reduseres fra 14 til 13 energiprosent innen 2018.

Det gjennomsnittlige saltinntaket hos nordmenn skal ned fra ti til åtte gram innen 2021.

Det er første gang myndighetene samarbeider med næringslivet om kosthold på denne måten.

Det sier førstelektor i varehandelsledelse ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Jan Ivar Fredriksen.

– Uten at myndighetene faktisk griper inn og forbyr salg av sukkervarer, vil ikke de forsvinne fra hverken butikkhyllene eller kasseområdene over natten. Salget av sukkervarer reguleres ikke av hva som er sunt for de som kjøper det, men hva som gir god økonomi for de som selger det, sier Fredriksen.

Kommunikasjonsdirektør i Rema 1000, Mette Fossum, skrev mandag i en e-post til VG at de har fjernet godterier fra kassaområdet i de fleste av sine butikker.

Men VG har spurt butikksjefer ved flere av landets Rema-butikker, som forteller at de ikke har fjernet sukkerholdige varer i kasseområdene.

– Store deler av året er kasseområdet satt av til sunne varer (som bær, bearbeidet frukt og grønt og nøtter). Vi opplever at kundene våre setter pris på dette og vil fortsette vår satsing på å fronte sunne varer i kasseområdet. Det er imidlertid også noen sesonger hvor det også kan være andre varer som blir eksponert, som for eksempel jul og påske, skriver kommunikasjonsdirektør Mette Fossum i en sms til VG.

Heller ikke de andre dagligvarekjedene har så langt fjernet sukkerholdige varer fra kasseområdene. Direktør for næringslivspolitikk og myndighetskontakt i Norgesgruppen, Bård Gultvedt, sier til VG at de jobber med å finne sunne alternativer i flere av butikkenes områder, men at de ikke kommer til å fjerne godteriene fra kasseområdet med det første. Blant annet har de som et alternativ innført sunne varer i butikkenes hovedkasser.

– Her plasseres sunne varer som er lette å ta med i farta, som for eksempel blåbær, knaskerøtter eller sukkererter. På denne plassen var det tidligere eksponert sukkerholdige varer, skriver Gultvedt i en e-post til VG.

Tirsdag signerte helse- og omsorgsminister Bent Høie en intensjonsavtale med matvarebransjen om å få ned inntaket vårt av sukker, salt og mettet fett (se faktaboks).

Men avtalen inneholder ingen konkrete tiltak for hvordan dette skal skje.Avtalen kommer nærmere seks måneder etter at Høie gikk kraftig ut for å få en slutt på søtsaker plassert i strategisk lav høyde i butikkenes kasseområder. Nå håper han at tiltak som dette ville bli iverksatt av matvarebransjen selv.

– For det første tror jeg at når de store dagligvarekjedene svarte positivt på min anmodning i VG i juni, så er det fordi de også ønsker å ta et samfunnsansvar. Det ansvaret ligger i intensjonsavtalen, og det kommer jeg til å følge opp, sier Høie til VG nå.

– Jeg opplever at bedriftene har interesse av å få til dette. Samtidig er det vanskelig og komplisert, og ikke gjort på et halvår. Nå får vi intensjonsavtalen, og da forventer jeg at næringen følger opp med tiltak, sier han.

– Barna lokkes til å kjøpe usunne varer

Leder for forebyggende avdeling i Kreftforeningen, Ingrid Stenstadvold Ross, er glad for at det nå har kommet på plass en avtale for et sunnere kosthold, men skulle ønske det ble tydeligere regulert fra statsrådens side.

– Barn selv opplever at godteri og usunne varer i butikkene er strategiske plassert rettet mot dem. Derfor skulle vi helst hatt en lovregulering, skriver Stenstadvold Ross i en e-post til VG.

Hun tror en regulering nettopp på plassering av usunne varer vil være et enkelt grep.

– Vi er glade for at helseministeren i dag var tydelig på at han vil gjøre noe med plasseringen av usunne varer, men vi er utålmodige. I to år har vi nå hatt en ordning der bransjen regulerer seg selv. Hylleplassering har ikke vært en del av dette reglementet. Alle som har hatt med seg barn i matbutikken, vet at det er en utfordring at barna lokkes til å kjøpe usunne varer. Nå forventer vi at det kommer tydelige regler for hylleplassering. Det er et enkelt grep for at barn og barnefamilier ikke skal lokkes til å kjøpe usunne produkter, mener Stenstadvold Ross.

