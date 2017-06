Varebil kjørte inn i folkemengde i London – én død og åtte skadet

Vitner forteller at flere av de som ble rammet hadde vært i en moské i nærheten da varebilen kjørte inn i folkemengden.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Politiet rykket ved 01.20-tiden norsk tid ut etter melding om at en bil hadde kjørt inn i flere fotgjengere på Seven Sisters Road i nærheten av Finsbury Park, nord i den britiske hovedstaden.

Det kom raskt meldinger om at flere personer var skadet, og tidlig mandag morgen bekrefter politiet at én person er død. Ytterligere åtte personer er fraktet til sykehus, og ambulansetjenesten sier at flere også ble behandlet for mindre skader på åstedet.

Sjåføren av bilen - en 48 år gammel mann - ble pågrepet etter å ha blitt holdt på åstedet av flere personer, skriver politiet i en uttalelse. Han er nå tatt til sykehus for undersøkelser, og politiet leter ikke etter flere mistenkte.

Politiet bekrefter at antiterrorpoliti leder etterforskningen.

Er du i området? Ta kontakt med VG her!

ÅSTEDET: Nødetatene i Seven Sisters Road i nærheten av Finsbury Park. Foto: , REX/Shutterstock

Det ligger en moské like ved åstedet, og flere vitner sier at bilen kjørte over folk som var på vei hjem fra midnattsbønn i forbindelse med muslimenes fastemåned ramadan.

Generalsekretær Harun Khan i britiske Islamsk Råd forteller det samme.

– I natt ble vanlige britiske statsborgere rammet når de levde sine liv, og fullførte sin bønn. Mine bønner går til ofrene og deres familier. Ut fra vitneskildringer ser det ut som om angriperen var motivert av islamofobi, sier han i en uttalelse.

Dette er ikke bekreftet av politiet.

I et intervju med BuzzFeed forteller Abdulrahman Saleh Alamoudi at varebilen kjørte mot en gruppe mennesker som hjalp en eldre mann som hadde falt.

– Jeg tror åtte eller ti ble skadet. Jeg kom meg heldigvis unna. Da sjåføren kom ut av bilen var det en mann som løp etter, og sammen klarte vi å legge ham i bakken. Han ropte «jeg skal drepe alle muslimer» og prøvde å slå oss.

Han forteller at de holdt sjåføren nede til politiet kom omtrent 20 minutter senere.

BER: En gruppe muslimske menn har natt til mandag samlet seg i nærheten av åstedet for å be. Foto: Neil Hall , Reuters

Styrelederen i den aktuelle moskeen sier følgende til The Sun:

– Den som gjorde dette, gjorde det for å skade folk, og dette er terror, sier Mohammed Kozbar.

Beboer Cynthia Vanzella forteller at hun lå i sengen da hun hørte folk skrike. Da hun gikk til vinduet så hun masse folk som samlet seg på andre siden av veien.

– De ropte høyt, og forsøkte desperat å få kontakt med en politibil som akkurat kjørte forbi. Mange av dem gråt, forteller hun til CNN.

Et vitne sier til radiostasjonen LBC at det var en varebil kjørte inn i folk på fortauet, og at det så ut som at sjåføren hadde mistet kontroll over bilen. En annen forteller til radiostasjonen at han så seks personer som lå på bakken.