USA: Varsler voldsom orkan-sesong – kan gi 19 tropiske stormer

Årets orkansesong i USA kan bli ekstrem. Et oppjustert sesongvarsel advarer om at det kan oppstå inntil 19 navngitte stormer.

Denne uken ga NOAA – som er det amerikanske svaret på Meteorologisk institutt – sitt oppdaterte varsel for orkansesongen, og de peker på at sannsynligheten er stor for at den blir sterkere enn normalt.

2016: Over 800 omkom på Haiti

DRAMA I 2008: Hotelleier Alvin Champagne sjekker om orkanen Gustav har gjort skade idet den feide inn over Louisiane e orkanen Gustav traff Louisiana i1. september 2008. Foto: Mark Wallheiser , Reuters

Oppjusterer varsel

De har derfor økt anslaget for hvor mange såkalte «navngitte» stormer – tropiske stormer som blir fulgt særlig og som får egne varsler.

– Sesongen har potensial for å bli ekstremt aktiv, og kan bli den mest aktive siden 2010, heter det i sesongvarselet.

2010 er den hittil mest voldsomme orkansesongen i området, med hele 19 navngitte tropiske stormer, hvorav 5 gigantiske – i kategori 3 eller høyere.

Orkansesongen i USA og Mellom-Amerika varer fra juni til november, med den mest aktive perioden i august og september.

Tropiske orkaner

Tropiske sykloner eller tropiske orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. I Stillehavet omtales samme værfenomen som tyfoner.

Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 20 og 50 mil. I syklonens øye, som også kan være flere mil i diameter, kan det være helt vindstille.

Det er ikke bare vindene i en syklon som forårsaker skader, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene

(Kilde: TT/NTB)

Orkanvarslerne mente i mai at sannsynligheten for en uvanlig kraftig sesong var på 45 prosent, men har nå økt dette anslaget til 60 prosent.

Kan gi 19 stormer

De anslår at det kan komme mellom 14 og 19 navngitte stormer, og to til fem kjempeorkaner på styrke tre eller mer.

– Vi nærmer oss nå høysesong for tropiske orkaner, perioden når hovedmengden av tropiske orkaner vanligvis dannes, sier sjefmeteorolog Gerry Bell ved NOAA Climate Prediction Center.

– Vinden og luftstrøm-mønstrene i området Karibia og den tropiske del av Atlanterhavet bidrar nå til at vi kan få en sesong over normalen. Dette skjer delvis fordi vi siden mai ikke har hatt samme El Nino-situasjon, El Nino-systemet hindrer gjerne tropiske orkaner å utvikles, sier han på NOAAs egne nettsider.

Varmere havoverflate

Risikoen for en tøff orkansesong øker også fordi det nå registreres varmere overflatevann i det tropiske Atlanterhavet enn prognosene viste i vår. De voldsomme naturkreftene i en tropisk orkan er avhengig av havoverflatetemperatur på minst 26,5 grader Celsius ned til minst 50 meters dyp.

I løpet av årets orkansesong – som har vart i ni uker – er det allerede registrer seks navngitte stormer, et antall som utgjør halvparten av en normal orkansesong. Dette er dobbelt så mange som vanligvis har oppstått innen starten av august.

En normal orkansesong består av 12 navngitte stormer, av disse utvikler disse seg til seks tropiske orkaner, inkludert tre av kategori tre eller mer.