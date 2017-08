Texas: Her evakueres Guadalupe fra katastrofe-orkanen Harvey

En kombinasjon av ekstrem stormflo, tungt intenst regn, oversvømmelser og vind i 160 km/t kan gjøre store områder i sørlige Texas ubeboelig i uker og måneder.

Tropisk orkan Dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.

Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig.

Det er ikke bare vindene i en syklon som forårsaker skader, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene (Kilde: Wikipedia.no, NTB)

Den tropiske orkanen ble ved 21-tiden norsk tid oppgradert til en kategori 3-orkan med vindstyrke opp i 195 km/t.

Leste du: Monsterorkan nærmer seg Texas

Dette er de alarmerende advarslene fra National Hurricane Center i USA foran den tropiske orkanen Harvey.

Ifølge nyhetsstasjonen CNN har denne typen språkbruk ikke vært brukt fra USAs offisielle orkaneksperter siden orkanen Katrina i 2005, som etterlot mer enn 1800 døde da den traff New Orleans.

Det var ved 21-tiden norsk tid registrert vindkast på nær 100 km/t på flyplassen i havnebyen Corpus Christi.

E24: Orkan på vei til USAs oljestat

Kan bli kategori 3

Kategori 2-orkanen Harvey ventes i slå inn over området rundt havnebyen Corpus Christi. Byen har vel 280.000 innbyggere, og ligger mellom Houston og grensen til Mexico i det sørlige Texas. Den vil treffe land i løpet av natten eller morgentimene lørdag, og var ventet ifølge meteorologene å styrke seg til en kategori 3-orkan med vindstyrke opp mot 180–200 km/t.

Analyser viser at det kan komme opptil en meter med regn – tusen millimeter i løpet av kanskje et par døgn mens uværet raser. Det tilsvarer grovt regnet fire måneder med regn i Bergen.

ORKANEN KOMMER: Kraftig vind og regn var fredag kommer inn over havnebyen Corpus Christi. Andrea (t.v.) og Alyssa Burdge er ute og kjenner på været. Foto: Joe Raedle , AFP

Orkanen er såpass stor i omfang at den kan virke ødeleggende på bygg og veier hele 160 kilometer inn i landet. Også i millionbyen Houston, nær 350 kilometer unna Corpus Christi, er fotballkampen mellom Houston Dynamo og Houston Dash utsatt av sikkerhetshensyn, melder nettstedet Khou.com i Houston.

Evakuering

I syv kystkommuner er innbyggerne påbudt å evakuere, i andre er de tilbudt frivillig evakuering. Lister over hvilke områder som evakueres er publisert i media. Mange titalls skoler holdt stengt fredag på grunn av det ventede uværet, mange holder også stengt mandag.

ORKANENS ØYE SYNLIG: Den tropiske orkanen Harvey fryktes å nå kategori tre før den slår inn mot kysten av Texas natt til lørdag eller lørdag morgen. Amerikanske myndigheter frykter katastrofale skader og ber innbyggerekomme seg bort fra orkanens bane. Foto: Handout , AFP

Sjefen for det amerikanske «katastrofe-direktoratet» FEMA, Brock Long, uttaler fredag til ABC News at han frykter at folk ikke tar advarslene om Harvey alvorlig.

– Texas er i ferd med å bli truffet av en stor tropisk orkan. Det er nå liten tid igjen for å foreta evakuering.

Det er særlig livsfarlige stormfloen som fryktes å gi omfattende skader over store områder. Den består i at havnivået stiger til 2–4 meter over normalt nivå langs kysten. I tillegg kommer det ekstremnedbør som kan vare i døgnvis lenger inne i landet.