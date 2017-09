Sykkel-godbiten opp Fløyen kan ende i tåkehav

En av de flotteste godbitene i hele sykkel-VM – som ender i en spektakulær klatring opp til toppen av Fløyfjellet, kan ende i tåkehav.

Onsdag går en av de mest spesielle ritt i sykkel-VM 2017, individuell tempo for herrer, som ender med en stupbratt stigning på 3,4 km opp til utsiktspunktet Fløyen – med en gjennomsnittlig stigning på tøffe 9,1 prosent.

Høsten er her: Sludd i høyden

Overraskende vær

Værgudene har vært på sykkel-VMs og bergensernes side til nå, og gitt et høyst overraskende fantastisk godvær. Det ser ut til å holde stand også mandag og tirsdag, med fine, sommerlige temperaturer.

Prognose: Godværet kan vare

En stund så det ut til at dette kunne holde hele VM til ende. Men slik går det ikke, ikke helt:

– Det kommer inn et lite ruske-lavtrykk som gir spredt regn. Egentlig er det et fislete sommerlavtrykk som henger igjen. Det er usikkert hvor mye regn det blir. Vi håper jo at det blir lite, fordi dette er en dag med en viktig øvelse. Men det blir skyet, og det er faktisk en risiko for at disse skyene kommer til å ligge så lavt at de vil dekke målområdet, som ligger i vel 300 meters høyde, advarer meteorolog Ina Ynnesdal i StormGeo.

Ny orkan truer: «Maria»

Regnværsdag

Også torsdagen blir grå, og nå kommer det også en god del mer regn:

– Nå kommer et nytt system inn, en front fra vest. Den vil gi en nokså vanlig regnværsdag i Bergen. Men dette er å regne som en hviledag for de store rittene, sier Ynnesdal.

Fredagen ligger også i noe gråvær, men her kan det bryte opp og bli mye pent vær etter hvert. Men temperaturen, som i starten av uken lå på 18–20 grader midt på dagen, vil på grunn av gråværet falle til om lag 12–13 grader.

Lørdag ser også bra ut: Et lavtrykk presser på fra vest, men holdes i sjakk av et nokså bastant russisk høytrykk. Det spesielle er at Norge og særlig vestlandskysten ligger midt mellom disse dominerende værsystemene, og små endringer kan gi betydelig utslag.

Flott i nord

Søndag ser derfor usikker ut – her kan det bli flott vær med sol, eller gråvær med regn.

Hva så med landet for øvrig? Østlandet ligger i et sørøstlig vinddrag, og dette er en værtype som gir skyet vær, selv om det ikke nødvendigvis gir så mye nedbør.

– Nord-Norge, fra Trøndelag og nordover, ser ut til å få en flott uke, med høytrykk i øst og fralandsvind. Torsdag og fredag kan likevel Nordland og Troms få inn noe gråvær fra sørøst, sier Ina Ynnesdal.