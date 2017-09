Store ødeleggelser og dødsfall på karibiske øyer etter orkanen «Irma»: – En forferdelig situasjon

Det meldes om omfattende ødeleggelser på flere karibiske øyer etter Irmas herjinger. Minst syv personer har mistet livet.

Som den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet, rammet «Irma» øya Barbuda i Det karibiske hav tidlig onsdag lokal tid. Timer senere slår statsminister Gaston Browne i Barbuda og Antigua fast at uværet har forårsaket store ødeleggelser.

Overfor nyhetsbyrået AP anslår han at nesten alle bygninger på øya er ødelagt.

– Enten var de totalt rasert, eller så hadde de mistet taket. Det er bare en veldig forferdelig situasjon, sier Browne etter å ha besøkt øya.



– Det er bare total ødeleggelse. Barbuda er bokstavelig talt rasert, sier han til lokale ABS TV Radio ifølge CNN.

RASERT: En mann undersøker en rasert bygning i byen St. John's på øya Antigua. Foto: Johnny Jno-baptiste , AP

Rundt 60 prosent av de om lag 1400 innbyggerne på øya er blitt hjemløse, ifølge statsministeren. Han sier også at veier og telekommunikasjonssystemer er ødelagt, og at det vil ta måneder – om ikke år – å reparere disse.

Så langt er det bekreftet at én person mistet livet i uværet på Barbuda. Ifølge AP er den omkomne et to år gammelt barn som døde da familien forsøkte å flykte fra et ødelagt hjem.

Minst syv døde totalt



I løpet av onsdag slo Irma også inn over flere andre karibiske øyer, deriblant St. Martin, som ligger vest for Barbuda og har rundt 75 000 innbyggere.

Ifølge NTB er minst seks personer døde som følge av uværet på den franske delen av øya.

– Dette er ikke et endelig tall, langt ifra. Dessverre frykter vi et større omfang, sa prefekt Eric Maire i den franske regionen Guadeloupe – en øygruppe i Karibia.

St. Martin er delt mellom Frankrike og Nederland, og det anslås at 95 prosent av den franske delen er rammet.

Både her og på øya Saint Barts lenger sørøst beskrives situasjonen som dramatisk av Maire.

– Det er ikke noe drikkevann eller strøm, offentlige bygninger kan ikke brukes og hus har blitt ødelagt, sier han.

Ifølge Reuters er også flere av luksuseiendommene til USAs president Donald Trump truet som følge av uværet, blant dem villaen Castle of The Palms som ligger på St. Martin. Det er så langt ikke kjent om bygningen har blitt skadet.

På øya Anguilla nord for St. Martin meldes det om mange ødelagte private hjem, mens større bygninger har stått oppreist gjennom orkanen, ifølge AP.

37 millioner kan bli rammet

FN anslår at så mange som 37 millioner mennesker kan bli rammet av orkanen, som ikke har avsluttet sin ferd ennå.

I 1.30-tiden natt til torsdag norsk tid lå sentrum av orkanen rundt 80 kilometer nord for Puerto Ricos hovedstad San Juan og var da på vei i vestlig og nordlig retning med en fart på 26 kilometer i timen.

UNNTAKSTILSTAND: Trær som er revet over ende, blokkerer en vei i byen Fajardo i Puerto Rico. Det er erklært unntakstilstand på øya. Foto: Alvin Baez, Reuters , Reuters

Guvernør Ricardo Rossello i Puerto Rico sier ifølge CNN at den karibiske øya allerede er rammet av «omfattende ødeleggelser».

– Vindkastene vi opplever nå er, ligner ikke noe vi har opplevd tidligere, sier han.

Ifølge AP er over 600 000 mennesker uten strøm her, 50 000 er uten vann og 14 sykehus må bruke strømgeneratorer.

Unntakstilstand



Det er foreløpig ikke sikkert hvorvidt Irma vil nå det amerikanske fastlandet, men det i løpet av uken kan orkanen komme til å ramme den sørøstlige delstaten Florida. President Donald Trump har erklært unntakstilstand her, i likhet med Puerto Rico og De amerikanske jomfruøyene.

Florida-guvernør Rick Scott i Florida har allerede advart innbyggerne i delstaten.

– Kom dere ut kjapt!, oppfordrer han folk som bor i områder som kan bli rammet.

Natt til torsdag befinner i alt tre orkaner seg i Atlanterhavet–Irma, Jose og Katia. Sistnevnte ligger utenfor kysten av Mexico og ventes å nærme seg kysten av landet torsdag.

Jose ligger langt fra land i Atlanterhavet og utgjør ingen umiddelbar trussel, opplyser det amerikanske orkansenteret NHC ifølge AP.