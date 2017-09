Stålsetter seg for monsterorkanen

TITUSVILLE, FLORIDA (VG) Overalt i Florida forbereder folk seg på at monsterorkanen Irma snart slår inn over land. Ingen vet hvor ille det vil bli.

I nesten fire timer har han sittet i kø sin sølvgrå Volkswagen. Det han venter på er ti sekker med sand, som han skal legge foran husdørene sine. Håpet er at det skal kunne stoppe vannet dersom det flommer over.

– Ti sekker er ikke mye, men det er hva vi får. Det skal bli deilig å endelig få sekkene etter å ha sittet her siden i dag tidlig, forteller Held til VG i det han er neste bil i køen som strekker seg langt ut på motorveien.

Opp mot 15.000 sandsekker har man delt ut herfra de siste par dagane. I dag, mens det fremdeles er stille før stormen, er siste sjanse til å få.

Orkanen «Irma» ble fredag nedjustert til kategori fire, men er fortsatt ventet å bli en av de kraftigste som noensinne har truffet fastlandet i delstaten. Den kan også bli kraftigere igjen før den når land.

Brad Held føler han er så godt forberedt på orkanen som han kan være. Å hente sandsekker var det siste på listen. Allerede har han sikret seg ekstra vann- og matforsyninger, batterier og lommelykt og ikke minst har han spikret sponplater foran vinduene.

– Det som skjer nå, det skjer.

Dekker ikke hele vinduet

En som ikke sikret seg sponplater i tide er militærveteranen Tim Warr. Etter finanskrisen i 2009 mistet han huset sitt. Nå bor han og kona i en liten leilighet i et leilighetskompleks hvor eieren ikke har plassert nedtrekkbare metallrullegardiner på utsiden av vinduene, slik som var lovet.

– Det bor flere med funksjonshemminger her. Nå er alle overlatt til seg selv. Jeg forsøkte å få tak i sponplater til våre to vinduer, men de var utsolgt, forteller han.

TILDEKKER: Platene Tim Warr har fått tak i dekker ikke hele vinduet. Butikken var utsolgt for sponplater. Foto: Lech Klaudia , VG

Warr har i stedet kjøpt tynne betongplater av typen man gjerne bruker bak baderomsfliser. Han frykter at de vill brekke dersom de kraftige vindkastene som komme tar noe med seg som treffer dem. Ikke er de store nok til å dekke hele vinduet heller.

– Jaja, vi får i alle fall noe beskyttelse. Vi får dekke det vi kan, sier han og skrur dem på plass.

At han borrer hull i murveggen bryr han seg lite om. Som tidligere pilot i militæret kan han litt om meteorologi, og vet at orkanens høyrekant er den verste. Slik meldingene er fredag ettermiddag, amerikansk tid, tyder mye på at Warrs hjem i Titusville får nettopp den siden av orkan midt i fleisen.

– Jeg har bodd hele livet i Florida og opplevd mange orkaner, men jeg frykter denne, fordi den er så kraftig.

– Men hvorfor har dere ikke tatt dere til et av nødsentrene som er opprettet?

– Vi har kjæledyr. Ildere. Det er ikke bare, bare å ta dem med dit, sier han.

Florida-guvernøren: – Kom dere ut kjapt

Har betongrom

Woody Rice bor like ved vannkanten i Titusville, på Floridas østkyst. Han er ikke nevneverdig bekymret for orkanen. Kanskje ikke så rart. Ingeniøren har designet og bygget huset sitt selv nettopp med tanke på at han bor i et svært orkanutsatt område.

Veggene og taket er forsterket, og huset er til og med hevet nesten en halvmeter over bakken.

– Jeg har til og med bygget et eget rom med betongvegger. Det er der vi kommer til å oppholde oss når Irma kommer. Jeg tror mitt hus er langt tryggere enn nødsentrene de oppretter på for eksempel skolene her, sier Rice, som også viser VG at han har satt sponplater foran vinduene.

KLAR: Woody Rice frykter ikke Irma. Han har designet hjemmet sitt i Florida til å håndtere kraftige orkaner. Foto: Lech Klaudia , VG

Og selv om han bor like ved vannkanten frykter han ikke flom. Han tror landmassene som ligger et stykke øst uti vannet vil være med å beskytte.

– Jeg har sett vannet komme over kanten her en gang siden jeg 80-tallet, sier Rice.

Tusener rømmer Florida

Tusenvis av familier på flukt fra «Irma» blokkerer alle hovedveier nordover i Florida før orkanen treffer USA, skriver NTB.

«Irma» kan bli den kraftigste orkanen i Florida i historisk tid. Bare i fylket Miami-Dade har over 650.000 fått ordre om å evakuere, og alle statens innbyggere har fått beskjed om å være klar til å evakuere om orkanen blir ille nok.

Florida-guvernør Rick Scott sa tidligere fredag ettermiddag at alle som bor i delstaten bør være forberedt på å evakuere.

– Alle i Florida bør være forberedt på å evakuere snart. Evakueringer er ikke ment å være beleilige, men til å holde dere trygge. Eiendeler kan erstattes, ikke familier, sier Scott, ifølge Axios.

Drivstoffmangel



31.000 mennesker har allerede forlatt Florida Keys, øyene utenfor sørspissen av Florida, ifølge NTB.

Mange familier har pakket bilen og kjørt nordover for å komme seg unna. Drivstoffmangel er blitt et problem, og flere bensinstasjoner i Miami har vært nødt til å stenge. Lange køer har dannet seg ved bensinstasjonene som fortsatt har bensin, og på hovedveiene nordover er det uendelige, stillestående køer.

Også i Georgia, staten som ligger nord for Florida, har over en halv million innbyggere fått ordre om å evakuere utsatte kystområder.