Så mye regn har rammet Houston

Til tross for ekstra mye sydvest-vær i Bergen i sommer, er nedbøren som en dråpe å regne sammenlignet med regnskyllet fra monsterorkanen «Harvey».

Regnet som har falt, og faller, over Texas-byen i forbindelse med monsterorkanen «Harvey» er vanskelig å forestille seg – selv for en meteorolog.

– Det er nok umulig om man ikke har opplevd det. Det er styrtregn som nesten ikke avtar i intensitet. Det er kommet 760 millimeter nedbør over Houston. Det tilsvarer all snø og regn i Oslo i et normalår, som er 750 millimeter, sier vakthavende meteorolog i StormGeo, Henriette Skaret.

Ekstremnedbøren i Houston dabber heller ikke av med det aller første. Tirsdag kveld melder National Weather Service at Harvey har satt ny regnrekord i USA.

– Det er ventet mer de neste dagene, slik at det samlet kan komme opp i rundt 1300 millimeter lokalt i orkan-perioden. Det vil altså kunne tilsvare nesten all nedbør i Oslo i to år, på bare noen få dager, sier Skaret.

Snittet for årsnedbør i Bergen er 2200 millimeter.

Ekstrem vekst

Jostein Bakke, professor ved Institutt for geovitenskap ved Universitetet i Bergen, sier at selv om flommen i Houston kanskje kommer brått på nordmenn, er det den byen i USA som har krevd flest menneskeliv i flommer siden 1960-tallet.

– Det har vært tre store flommer de siste tre årene. Houston er en i en helt spesiell situasjon, byen ligger i et flomutsatt område og ligger veldig lavt, til tross for at den ligger trukket litt inn på land. Det høyeste punktet er bare 38 meter over havnivå, sier Jostein Bakke.

Professoren forteller at det spesielle er at byen er bygget på et myrområde, og har vokst ekstremt raskt. Myrene, som vanligvis tar av for masse nedbør, er blokkert av hus og asfalt, og regnvannet har dermed ikke noe hjelp fra naturen for å kvitte seg med vannet.

– Det som skjer der nå er at det gigantiske lavtrykket er blokkert av kaldere luft i nord, og bare ligger stille og rett og slett pumper opp vann fra Mexico-gulfen, sier han.

I snitt har klimaendringene medført en økning på 7 prosent nedbør i området de siste årene.

– Det har vært ropt varsku i lange tider, via utallige rapporter, men det kan virke som om sikringen av byen ikke har holdt tritt med utbyggingen. Klimaendringene vil føre til hyppigere og kraftigere ekstremnedbør.

– Når regnet stilner for denne gang, hvor lang tid tar det før byens infrastruktur er i gang?

– Normalt vil flomvannet trekke seg ned i bakken etter noen uker. Men siden grunnvannstanden er så høy, skal det lite regn til før det tar seg opp igjen.

Norgesrekord

Månedsrekorden for regn i Norge er 1190 millimeter, notert i januar 1989, ved målestasjonen Grøndalen i Sogn og Fjordane. Det tilsvarer mer enn en meter vann per kvadratmeter, ifølge yr.no. 10 millimeter nedbør tilsvarer 10 liter vann per kvadratmeter.

Ifølge Wikipedias statistikk over nedbørsrekorder er den offisielle døgnrekorden i Norge på 229,6 mm, målt den 26. november 1940 på Indre Matre i Hordaland.

Årets orkansesong i USA kan bli ekstrem. Et oppjustert sesongvarsel advarer om at det kan oppstå inntil 19 navngitte stormer. –Sesongen har potensial for å bli ekstremt aktiv, og kan bli den mest aktivesiden 2010, heter det i sesongvarselet.