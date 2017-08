Over 1200 har dødd i flommen som herjer India, Nepal og Bangladesh

For andre dag på rad blir millioner rammet av de ekstreme nedbørsmengdene. – Alt jeg kunne se, var vann, sier hjelpearbeider.

Mens flommen etter Harvey fortsetter å skape kaos i Texas, har minst 1.200 mennesker mistet livet i India, Nepal og Bangladesh som følge av flom.

Flommen har blitt skapt av enorme nedbørsmengder, og er beskrevet som den verste siden 2005. Over 16 millioner er samlet sett rammet av flom i flere land i Sørøst-Asia, ifølge BBC.

Uværet har blant annet rammet storbyen Mumbai i India, som har et innbyggertall på 20 millioner, veldig hardt. Minst seks personer, blant dem to små barn, har så langt omkommet der.

Ifølge indisk politi har en mor på 45 år og hennes ett år gamle datter, som begge er medlemmer av samme familie, dødd i sitt eget i en forstad som følge av de enorme vannmengdene, melder The Guardian.

– Ingen kunne komme seg noe sted



I disse landene er det vanlig med flomregn i sommermånene, men i år har det vært uvanlig store vannmengder.

– Alt jeg kunne se var vann, hele veien, sier Corinne Amber, som er talsperson for Røde Kors i Bangladesh, til Reuters. Hun var på plass i landets hovedstad Dhaka.

– Du kan se noen små biter av hus blant vannmengdene, sier hun.

Sika Joshi, en 32 år gammel finansmann fra Mumbai, måtte tilbringe natten i et lokaltok som stod fast fordi toglinjene stod under vann



– Ingen kunne komme seg noe sted, så vi måtte bare sitte der og la tiden gå, sa han til USA Today. Han var bekymret for sin 12 år gamle bror, som ble sittende hjemme alene i byen frem til naboene kom og tok vare på ham.

Nord i India er situasjonen enda mer kritisk. Nesten 200 landsbyer ligger under vann, og minst 21 mennesker har omkommet mens tusenvis er hjemløse, skriver Reuters.

MOTORVEI: Flere personer sitter langs en motorvei som er fullstendig oversvømt etter at en landsby i India har blitt lagt fullstendig under vann. Foto: DIPTENDU DUTTA , afp/ntb scanpix

Hundretusenvis av hjem ødelagt



Internasjonale Røde Kors uttaler at flommen, som er den fjerde store flommen i år, har ødelagt over 697.000 hjem.

514 av de omkomne mistet livet i den østlige indiske staten Bihar. I staten har så langt så mange som 1,7 millioner personer blitt rammet, skriver The Guardian.

I tillegg har flere titalls tusen pådratt seg smittsomme sykdommer som følge av flommen.

De store vannmengdene har ført til massive jordskred og ødelagt landbruksområder over hele India de siste dagene.

Mumbai hardt rammet



Innbyggerne i Indias finanssentrum, som ligger på vestkysten av landet, har opplevd at veier sto under vann. Byens viktige forstadsjernbane, som benyttes av millioner av pendlere hver dag, ble innstilt tirsdag.

En rekke flyvninger ble også innstilt. Skoler ble stengt og et sykehus måtte evakuere en barneavdeling da vannet kom strømmende inn.

Biler sto under vann og folk gikk gjennom gatene med vann til hoftene.

– Jeg fant ingen måte å komme meg hjem på, så jeg har tilbrakt natten utendørs på gata i stedet for å forsøke å dra hjem, sier 62 år gamle Gangadin Gupta, ifølge NTB.