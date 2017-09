Kun timer før uværet forventes å passere Dominica, er orkanen oppgradert til kategori fire.

Med vindhastigheter opp mot 60 meter per sekund, eller 215 kilometer i timen, fortsetter orkanen å øke i styrke mens den beveger seg mot land. Sent mandag kveld norsk tid befinner Maria seg 70 kilometer sørøst for Dominica og 55 kilometer nordøst for Martinique.

Orkanvarselet er utvidet til øyene Culdebra og Vieques i Puerto Rico, skriver det amerikanske orkansenteret NHC, som oppfordrer beboere til snarest å gjøre tiltak for å sikre liv og eiendom.

– Maria har blitt en ekstremt farlig kategori 4-orkan. Stormens øye er ventet å passere i nærheten av Dominica i løpet av de neste timene, skriver NHC.

Flere av de karibiske øyene er allerede hardt skadet av orkanen Irma som herjet for to uker siden. Minst 84 personer omkom da orkanen raste over flere øyer i Mexicogolfen før den slo inn mot Florida. Og nå er det altså en ny orkan på vei.



Les mer: Irma knuste hvert fjerde hus i ferieparadis

Det er allerede utstedt orkanvarsel for Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat, Martinique, De amerikanske Jomfruøyer, De britiske Jomfruøyer og øyene Vieques og Culebra utenfor Puerto Rico.

– Tiltagende styrke er ventet i løpet av de neste 24 til 36 timene. Maria er ventet å bli en ekstremt farlig, stor orkan i løpet av de neste par dagene, heter det i varselet fra NHC.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

På Dominica er skoler og offentlige bygg stengt, og befolkningen er oppfordret til å søke ly.

– Vi bør ikke ta lett på denne stormen. La oss be for vår sikkerhet, sier statsminister Roosevelt Skerrit.

I en tale til innbyggerne ba han dem ta inn alle ting som kan bli farlige prosjektiler.

– De neste timene burde brukes til å rydde opp rundt husene og eiendommene deres, fremfor å hamstre inn mat og andre ting. Dette er ikke noe som vil vare veldig lenge, derfor bør fokuset være å minimere skade forårsaket av flygende objekter, sa Serrit ifølge CNN.

Norsk klimaforsker urolig: – Verre og mer hyppig ekstremvær

FØRE VAR: I øygruppen Guadeloupe tar noen opp båten sin i frykt for herjingene til orkanen Maria. Foto: Dominique Chomereau-lamotte , AP

Bakgrunn: Karibia trues av Maria

Orkanen er ventet å nærme seg Puerto Rico og jomfruøyene tirsdag kveld og onsdag. Det vil i så fall være første gang på 85 år at Puerto Rico blir rammet av en kategori fire orkan, og guvernøren har erklært unntakstilstand.

Selv om landet slapp unna de verste herjingene til orkanen Irma er omtrent 70.000 mennesker uten strøm, og infrastrukturen sterkt preget av uværet, ifølge CBS.

– Vi har ekstremt svak infrastruktur etter at vi allerede er truffet en gang. Dette kommer til å bli katastrofalt, sa guvernør Ricky Rosselló ifølge kanalen.