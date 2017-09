Orkanen Maria har nådd land med full styrke

Statsministeren på Dominica var blant de som fikk kjenne uværets herjinger på kroppen.

Maria har nå en vindhastighet på opp mot 70 meter per sekund, eller 260 kilometer i timen, og orkanen beskrives som «ekstremt farlig» og «potensielt katastrofal». På kun få timer har det amerikanske orkansenteret NHC natt til tirsdag oppgradert orkanen fra kategori fire til fem, som er det høyeste nivået på skalaen.

Like etter klokken 03 nådde den Dominica, og ble med det den sterkeste orkanen som er målt på øya. Omfanget av skadene er ikke kjent, men landets statsminister Roosevelt Skerrit var blant de som oppdaterte sine Facebook-følgere underveis:

–Vi vet ikke hva som skjer utenfor. Vi tør ikke se ut. Alt vi hører er lyden av vindens raseri. Vi ber for at det skal ende.

En snau time senere nådde orkanen øya for fullt:

– Taket mitt er borte. Huset oversvømmes, skrev statsministeren, før han ti minutter senere forsikret om at han nå var reddet.

Det er videre ventet at orkanen vil fortsette ferden mot De amerikanske Jomfruøyer og det amerikanske territoriet Puerto Rico. Det blir i så fall første gang på 85 år at sistnevnte rammes direkte av en orkan med denne styrken, og det er allerede erklært unntakstilstand.

– Vi har ekstremt svak infrastruktur etter at vi allerede er truffet en gang. Dette kommer til å bli katastrofalt, sier guvernør Ricky Rosselló.

Øystaten er nemlig én av flere som ble rammet da orkanen Irma herjet for to uker siden. Minst 84 personer omkom da orkanen raste over flere øyer i Mexicogolfen før den slo inn mot Florida.

Natt til tirsdag norsk tid er det utstedt orkanvarsel for Guadeloupe, Dominica, St. Kitts, Nevis, Montserrat, De amerikanske Jomfruøyer, De britiske Jomfruøyer, Puerto Rico og øyene Vieques og Culebra.

Først ut er altså Dominica, hvor skoler og offentlige bygg ble stengt allerede mandag. Befolkningen er oppfordret til å søke ly, og landets myndigheter har tidligere bedt innbyggerne om å sikre alle eiendeler for å hindre at de blir livsfarlige prosjektiler i den sterke vinden.

I tillegg til svært kraftige vindkast, vil uværet også kunne forårsake farlige bølger, oversvømmelser og jordskred.

– Vi bør ikke ta lett på denne stormen. La oss be for vår sikkerhet, sier statsminister Roosevelt Skerrit.

FØRE VAR: I øygruppen Guadeloupe tar noen opp båten sin i frykt for herjingene til orkanen Maria. Foto: Dominique Chomereau-lamotte , AP

Storbritannia, Frankrike og Nederland ble sterkt kritisert for ikke å ha hjulpet de karibiske øyene fort nok da orkanen Irma inntraff forrige uke. De tre landene bruker nå store ressurser på sikkerhetstiltak før Maria når land.

– Vi forbereder oss på alt, og forbereder oss på det verste, sier Chris Austin, leder for Storbritannias militære innsatsgruppe.

Ifølge den franske innenriksministeren Gerard Collombe blir 110 soldater sendt til området for å bistå de rundt 3000 som allerede jobber i regionen.