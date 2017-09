Orkanen Irma: Seks døde på pleiehjem uten strøm i Flordia

Politiet tror at seks døde på et pleiehjem i Florida etter et strømbrudd forårsaket av orkanen Irma.

Ordfører Barbara Sharief i fylket der pleiehjemmet ligger, bekrefter overfor tv-kanalen WSVN TV at tre døde på pleiehjemmet, mens tre andre ble brakt til sykehus der de senere døde, melder BBC.

Alt du må vite om «Irma» * Irma startet som en orkan i kategori 5 og en av de sterkeste orkanene som noensinne er registrert i Atlanterhavet, med en vindhastighet opp mot 300 kilometer i timen. * Orkanen gikk inn over land i Karibia første gang onsdag og rammet øya Barbuda, i øystaten Antigua og Barbuda. * Orkanen rammet også De amerikanske Jomfruøyer og flere småøyer i den østlige delen av Karibia. Torsdag traff den Puerto Rico. * Så langt er det meldt om minst 27 dødsfall i Karibia. * Sent fredag kveld traff orkanen Cuba, og ble på vei mot USA redusert til en kategori 3-orkan. * «Irmas» øye traff Florida søndag. Det er erklært unntakstilastand i delstaten. * I Florida er det hittil rapportert om minst 5 døde. Kilder: VG, NTB, Ritzau, AFP, AP og CNN.

Det er foreløpig ikke bekreftet at dødsfallene skyldes strømbruddet.

Politisjef i området, Tomas Sanchez, sier at pleiehjemmet er stengt av og at de har satt i gang en kriminaletterforskning.

Fikk du med deg? Babyen Nayiri Storm ble født på flukt fra orkanen «Irma»

– Det kan skyldes strømbuddet etter stormen, sier han til BBC og legger til at de har undersøkt 42 andre pleiehjem i byen.

På grunn av intens varme og mangel på elektrisitet, ble rundt 120 beboere ved pleiehjemmet evakuert. Pleiehjemmet mistet elektrisiteten etter at orkanen Irma feide over området.

Hvorfor så mange sterke orkaner? Se klimaforskernes forklaring.

Ti millioner mennesker er fortsatt uten strøm etter Irmas herjinger. Orkanen traff Florida søndag morgen.

Irma raserer Karibia: Les mer om de enorme ødeleggelsene der

Ifølge nyhetsbyrået AFP har minst 18 mistet livet i Florida som følge av Irma dersom det blir bekreftet at de seks ved pleiehjemmet døde på grunn av strømbruddet.

I Karibia har opp mot 40 personer blitt drept i uværet som har herjet.