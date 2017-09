Orkanen «Irma» har truffet land

Med vindkast på opp mot 200 kilometer i timen har kategori 5-orkanen Irma truffet land onsdag morgen.

Den karibiske øya Barbuda befinner seg nå midt i den livstruende orkanens øye, og myndighetene fraråder innbyggerne å oppholde seg ute.

Barbudas rundt 2000 innbyggere er i morgentimene de første til å merke Irmas styrke, og myndighetene har åpnet et tilfluktsrom i øyas største by, Codrington, for dem som trenger å forlate hjemmene sine, skriver The Guardian.

Har erklært katastrofetilstand



Orkanen vil videre treffe øyene Saint Kitts og Anguilla, før det er ventet at den setter kursen mot Puerto Rico, De amerikanske Jomfruøyer og Florida, hvor president Donald Trump har erklært katastrofetilstand.

Øyene Puerto Rico, Den dominikanske republikk, Haiti, Turks, Caicos, Bahamas og Cuba vil også merke de enorme vindstyrkene, men orkanen er ikke ventet å treffe disse øyene direkte.

Det franske innenriksdepartementet sendte i morgentimene ut en advarsel til de franske øyene St Martin og St Barthélemy i Karibien, hvor de ba innbyggerne om ikke å gå ut under noen omstendigheter.

Historisk

Irma skrev seg inn i historiebøkene tirsdag, da meteorologer utnevnte orkanen til den kraftigste de har sett i Karibien noen gang.

Ifølge NTB hevder Guvernør Ricardo Rossello i Puerto Rico at faren ekstremværet utgjør, aldri har vært større enn nå for det amerikanske territoriet.

– Den er mye farligere enn Harvey. Utfallet kan bli katastrofalt og svært ødeleggende, sier han.

Kategori 5 orkaner kan bringe med seg vinder med livstruende styrke og kraftig regn. Orkanen «Harvey», som traff delstaten Texas i USA i forrige uke, var til sammenligning en kategori 4 orkan, skriver The Guardian.

Advarer

Franske meteorologer advarer mot 12 meter høye bølger og veldig høy vannstand langs kysten.

«Irma» har kunnet vokse seg stor på sin ferd mot de karibiske øyene ettersom vannet holder en temperatur på en grad høyere enn normalt.

Det er ventet at orkanen vil nå kysten av USA mot slutten av uken, og innbyggerne forbereder seg nå på møtet med den historisk kraftige orkanen.

«Irma» er ventet å nå Florida Keys, en øygruppe på sørspissen av delstaten Florida i USA, mot slutten av uken. Området er et poulært turistmål og har over 80.000 innbyggere, og myndighetene vil begynne med evakueringer i løpet av onsdag.

Myndighetene i Miami-regionen med sine 2.7 millioner innbyggere har også oppfordret innbyggerne til å forberede seg på et eventuelt møte med «Irma». Onsdag vil myndighetene starte evakueringer av mennesker med spesielle behov, og har bedt innbyggerne sikre seg vann og mat.

– Denne orkanen er alt for kraftig og utgjør en for stor fare til at vi kan utsette å gjøre noe, uttalte borgermester Carlos A. Gimenez tirsdag.