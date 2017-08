Monsterorkan nærmer seg Texas

Ekstemværet «Harvey» har bygd seg opp til en orkan og nærmer seg nå kysten av Texas.

Innbyggerne i Texas tar ingen sjangser før orkanen «Harvey» er forventet å treffe fastlandet fredag. Amerikanerne har rasket med seg proviant fra mange av de snart tomme butikkhyllene hos supermarkedet Walmart, og forbereder seg ved å fylle sandsekker og sikre vinduer, skriver CNN.

I byen Corpus Christi, hvor det er ventet at orkanen vil treffe først, har borgemesteren utstedt en ordre om frivillig evakuering.

Norsk klimaforsker urolig: – Verre og mer hyppig ekstremvær

Kan være livstruende



«Harvey» ble først klassifisert som en tropisk storm, men ble oppjustert til orkan torsdag etter at det ble oppdaget at Harvey hadde vokst i styrke over Mexicogulfen. Ifølge meterologene vil monsterorkanen nå land iløpet av fredagen.

Torsdag ble det målt vindkast opp mot 36 meter per sekund.

Det nasjonale orkansenteret i USA har også gått ut med en advarsel om at orkanen kan være livstruende og at uværet den bringer med seg kan vare i flere dager, skriver NTB.

Det er også ventet at orkanen kan medføre flom på grunn av de store nedbørsmengdene.

Også i Louisiana har innbyggerne forberedt seg på orkanen, skriver The New York Times.

Skulle orkanen nå byen New Orleans i Louisiana kan sammenstøtet være spesielt utfordrene, ettersom byen opplevde store oversvømmelser tidligere denne måneden som følge av et kraftig tordenvær som satt byens pumpesystem ut av spill.

Det nasjonale orkansenteret i USA har spådd så mye som fem store orkaner i løpet av årets orkansesong.

Bangladesh: Storflom truer megaby

Foreløpig ingen problemer for flytrafikken



Presseansvarlig i Norwegian, Charlotte Holmeberg Jacobsson, sier til VG at orkanen ikke vil påvirke deres flyvninger fredag.

– Vi følger alltid med på været, og slik det ser ut nå er det ingenting som påvirker våre flyvninger til og fra USA.

Hos SAS kan Anna Kansell fortelle VG at de følger utviklingen i USA nøye.

– Hvordan og om orkanen kommer til å påvirke SAS-flyvninger er for tidlig å si nå. Vi følger utviklingen nøye og ser vi at været påvirker skal vi være raske på å legge om trafikken, opplyser hun.