Minst elleve døde som følge av orkanen Matthew

Orkanen Matthew raste tirsdag inn over Haiti og rev ned trær og hustak i fattige områder. Så langt har orkanen resultert i elleve dødsfall.

Vindhastigheten var på det kraftigste oppe i over 230 kilometer i timen, og i tillegg til vinden førte store nedbørsmengder til flom og ødeleggelser på infrastrukturen.

Den sørlige delen av Haiti er avskåret fra resten av landet etter at ei bru ble ødelagt i det som er det kraftigste uværet i landet på mange år. Brua ligger på Route Nationale 2, den eneste veien som leder fra den sørlige delen av landet til hovedstaden Port-au-Prince.

– Det holdes et krisemøte for å få gjenopprettet tilgangen, men det kommer til å bli vanskelig å finne en alternativ rute, sier talsmann for sivilforsvaret, Edgar Celestin.

People riding on a motorcycle move between fallen trees after Hurricane Matthew passed through Les Cayes, Haiti, October 4, 2016. REUTERS/Andres Martinez Casares TPX IMAGES OF THE DAY Foto: Andres Martinez Casares , Reuters

Minst fem personer skal ha omkommet i uværet i Haiti, deriblant en 26 år gammel mann som druknet da han prøve å redde et barn som falt ut i en oversvømt elv. Barnet ble reddet. Ordføreren i byen Petit-Goâve opplyser at to personer har omkommet i byen, inkludert en kvinne som ble drept av en fallende strømstolpe.

I tillegg til dødsfallene i Haiti er det meldt om fire dødsfall i nabolandet Den dominikanske republikk og ett i både Colombia og i øystaten Saint Vincent og Grenadinene.

