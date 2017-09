Måtte evakuere fra bryllupsreisen

Det som skulle bli en idyllisk bryllupsreise langs Florida-kysten, endte i en 25 timers lang flukt fra Irma.

Natt til lørdag ankom orkanen Irma Cuba og har kursen rett mot Florida og forventes å treffe delstaten tidlig søndag morgen. Minst 20 personer har mistet livet og orkanen har allerede gjort skader for 1.2 milliarder dollar.

Orkanen ble målt på sitt sterkeste lørdag morgen, som en kategori 5-orkan, men ble senere samme dag svekket til kategori 4.

5,6 millioner mennesker som bor i kystnære områder eller i dårlig bygde nabolag lenger borte fra kysten, har fått ordre om å evakuere, og alle Floridas over 20 millioner innbyggere er bedt om å forberede seg på å reise bort, melder NTB.

En halv million mennesker i det sørlige Florida har fått beskjed om å evakuere. To av dem er nygifte Henrik Danielsen og Benedicte Hanøi Lilleheil.

TOMME GATER: Gatene er tomme etter at innbyggerne har evakuert Florida Keys. Foto: Marc Serota , AFP

De hadde reist på bryllupsreise til Key West i Florida, men det som skulle bli en idyllisk ferie langs Fkysten, endte i en 25 timers lang biltur til Atlanta.

Langs alle veiene nordover, helt til Atlanta og Memphis i Tennessee, står bilene tett i kø. Alle Floridas innbyggere er bedt om å forberede seg på å evakuere og flere hundre tusen må også evakuere i Georgia.

– Det er synd at bryllupsreisen endte slik den gjorde, men vi er veldig glade for å være trygt hjemme, sier Henrik til VG.

Haiket til Miami

– Vi landet i Miami lørdag for en uke siden. Da var det noe snakk om orkanen på nyhetene, men situasjonen eskalerte raskt, forteller Henrik.

Etter tre dager fikk de beskjed om å evakuere fra byen.

– Vi fikk kastet oss rundt og booket et hotell i Miami og leid en bil, men da vi kom for å hente bilen var det helt kaos. Det viste seg at de hadde klart å leie ut flere biler enn det de hadde.

Til slutt fikk de haiket med et par til Miami. Da de kom til Miami fikk de nok en gang beskjed om å evakuere. Dessverre var det få avganger fra flyplassene og flyene som gikk var fulle.

KØ: Orkanen Irma er forventet å ankomme Florida søndagsmorgen. Da Henrik og Benedicte evakuerte var det stillestående kø ut av delstaten. Foto: Privat

– Det var heller ingen ledige plasser i nærmeste fremtid, så vi vurderte situasjonen og bestemte oss for at det tryggeste var å kjøre til Atlanta, Georgia. Problemet var at det var mange som skulle samme vei. Turen tok 25 timer, vanligvis ville det tatt 10.

Det var lite trafikk ut av Miami, men etter noen timer sto trafikken.

– Det var åpenbart at mange av dem ikke var turister. Det var biler og campingvogner som dro nordover og folk hadde fylt bilene med alt fra kjæledyr til sengetøy og med bensintanker på taket, sier Henrik.

Henrik forteller at politiet sto på bensinstasjonene og dirigerte og flere tankbiler kjørte innover med politieskorte. Fredag hadde alt 31.000 mennesker forlatt Florida Keys og drivstoffmangel er blitt et problem, og flere bensinstasjoner i Miami har vært nødt til å stenge.

DRIVSTOFFMANGEL: Henrik Danielsen forteller at alle bensinstasjonene hadde opp mot en kilometer kø for å fylle drivstoff og at det var ulovlig å fylle bensin på plasttanker. Foto: Saul Loeb , AFP

– Vi har plan om å dra tilbake til Key West, men det blir uten om orkansesongen og vi har blitt enig om at vi aldri skal planlegge å kjøre USA på tvers som ferie.

Ingen billetter

Stian Sørvang Stensrud er på ferie i Orlando sammen med samboeren og har nå blitt bedt om å holde seg innendørs.

– Vi landet i Florida på mandag og viste egentlig ingen ting. Vi startet ferien med båter og koste oss i Fort Lauderdale, som ligger på kysten en time unna Miami. Så hørte vi folk snakke om Irma, som viste seg å være en kjempe orkan, forteller Stian til VG.

Samboerparet forsøkte først å komme seg tilbake til Norge, men forteller at billettene ble revet bort med en gang. Isteden kom de seg til Orlando.

– Orlando ligger såpass langt unna kysten at vi regner med at det kommer til å for det meste dreie seg om regn og kraftig vind for oss. Men vi følger med på vær-kanalen og får oppdateringer fra hotellet om hva som skjer.

Stian forteller at det er ganske rolig i Orlando, men at de fleste butikker holder stengt til og med mandag. Paret fikk også en lapp på døren fra hotellet som ba dem holde seg innendørs.

– Planen var egentlig å dra videre til Miami, før vi fikk vite om orkanen, men vi blir værende her til torsdag. Orlando ligger mer nord og mer innlands i Florida, så det skal gå bra, sier Stian.