Kuldebølgen i Europa har tatt 23 liv – og skal fortsette inn i neste uke

En lammende kuldebølge har bitt seg fast over Europa – og har hittil tatt minst 23 liv. Og den er ikke over med det første.

Yr eller pent? VGs vær-app sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm.

Last ned her: iPhone/iPad

Android

En mann ble i helgen funnet død i et tomt hus i Milano, en annen ble funnet død i en gate i Firenze. I alt åtte mennesker er rapportert omkommet på grunn av den bitende kulden, ifølge Sky News.

Istanbul: Lammet av snøfall

Nytt kuldeutfall

ISLAGT ELV I SPANIA: Barn leker på Escaelven i Burgui i Nord-Spania søndag. Foto: Alvaro Barrientos , AP

– Det er et kuldeutfall med nordøstlig vind som har gitt unormalt lave temperaturer nedover særlig i Øst-Europa, forklarer meteorolog Frode Håvik Korneliussen i StormGeo.

I Serbias hovedstad Beograd oppholder flere hundre menn, de fleste av dem fra Afghanistan og Pakistan, seg i et forlatt lagerbygg ved byens busstasjon. Mirjana Milenkovski, talskvinne for FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), sier ifølge NTB at hjelpemannskaper deler ut ovner, pledd, klær og mat til flyktningene.

– Vi jobber alle sammen for å hjelpe dem, sier hun.

FYRER OPP I VAREHUSET: Flere hundre menn holder til i dette gamle lageret i Beograd. FN deler ut ovner, men mange fyrer opp åpne bål. Foto: Darko Vojinovic , AP

2012: Over 200 døde i kuldebølge

Ifølge nyhetsbyrået AFP har hele 23 mennesker blitt rapportert omkommet i siste del av forrige uke, flere av dem flyktninger og hjemløse. Ti av disse døde i Polen, hvor temperaturene skal ha være helt nede i 14 minus lørdag. I Praha var det registrert tre omkomne, to hjemløse og en parkeringsvakt.

Det var i helgen og dagene før stort snøfall i store deler av Øst-Europa, både i Italia, på Balkan på til og med i Istanbul.

SØR-ITALIA NÅ: I Norge ville dette vært stemningsfullt, men i Sør-Italia – her i Puglia-området, er så voldsomt snøfall høyst uvanlig. Omkomne i kuldebølgen er rapportert i Polen, Italia, Bulgaria og Russland. Foto: Raffaele Pontrandolfo , AFP

I Moskva har nattetemperaturen vært nede i under 30 minus, og i Sankt Petersburg var det minus 24 – og her fant politiet en ihjelfrosset mann.

Flyktninger ihjelfrosne

I Bulgaria ble to frosne kropper funnet fredag i en skog nær grensen til Tyrkia. De omkomne var to flyktninger. Myndighetene venter at dødstallene stiger etter hvert som kulden holder seg.

Meteorologene ser noen mildere dager fra torsdag av, men advarer mot en ny og minst like tøff kuldeperiode:

– Vi får i morgen inn et svært lavtrykksområde mot Norge. Dette er så stort at det fører til kraftig vind også på Kontinentet, og det vil blåse bort noe av den kalde luften i Øst-Europa. Men i bakkant av dette kjempelavtrykket kommer det også iskald nordavind, som drar kald polarluft fra Arktis langt nedover i Europa. Prognosene viser at dette avløses av en høytrykksrygg som vil gi stille, klart vær, og dermed ytterlige lave temperaturer over store deler av Europa.

PARIS VINTER: En hjemløs sover på gaten midt i Paris – mens kuldebølgen er i ferd med å feste grepet over Europa. Foto: Olivier Morin , AFP

Minusgrader i Paris

En temperaturoversikt fra Det europeiske værsenteret i England viser at temperaturen midt på dagen i for eksempel Paris vil dale mot null i helgen, og faktisk komme under null i neste uke. Dette er i så fall 7–8 grader under normaltemperaturen.

I Athen i Hellas er det i mandag og tirsdag ventet bare 2–3 plussgrader midt på dagen:

– Tror nok folk fryser, ja, her kan det nok ha vært minusgrader om natten.

Normaltemperatur midt på dagen er om lag 14 plussgrader, sier Håvik Korneliussen.

I Beograd i Serbia er det mandag og tirsdag ventet 6–7 minus midt på dagen som er inntil 12 grader under normalen.

I Bulgarias hovedstad Sofia er det ventet inntil 12 minus i mandag og tirsdag, og myndighetene har varslet at mange skoler stenges disse dagene på grunn av kulden.

Fire portugisere omkom da bilen de satt i, skled av veien i østlige Frankrike søndag formiddag.