Klimaforsker om monsterorkanene: – Vi har slått på en gedigen vannkoker

Økte temperaturer i havet og økt havnivå er årsaker til at orkanene Irma og Harvey har kunnet utvikle seg til ødeleggende katastrofer.

I løpet av drøye to uker har to tropiske stormer utviklet seg til monsterorkaner i Atlanterhavet, og med voldsom kraft herjet, ødelagt og drept på sin ferd.

Orkanen Harvey tok livet av minst 50 personer, og forårsaket materielle skader for mange hundre milliarder dollar da den traff delstaten Texas i USA i slutten av august.

Denne uken feier Irma over øyer i Karibia med kurs mot USA, som den kraftigste orkanen som noen gang er registrert i Atlanterhavet.

Natt til lørdag nådde den Cuba, og orkanen forventes å ankomme delstaten Florida søndag. Der stålsetter innbyggerne seg, og flere millioner har blitt bedt om å evakuere.

– Orkanen Irma oppsto langt ute i Atlanterhavet, der det normalt sett ikke er varmt nok til at en orkan av denne styrken kan oppstå. Vi ser også at Irma bygget seg opp i styrke veldig fort, forteller Bjørn Hallvard Samset, klimaforsker ved Center for International Climate Research (CICERO) i Oslo, og legger til:

– 90 prosent av energien fra global oppvarming går rett i havet, og havet lagrer denne energien. Vi har satt på en gedigen vannkoker som driver og varmer opp havene våre. De varme havtemperaturene er også skyld i at orkanene øker i styrke når de nærmer seg land, stikk i strid med det som er normalt.

Irma har økt i styrke, og er nå beregnet som en kategori 5 orkan. Så langt har orkanen rasert flere mindre øyer i Karibia og kostet minst 22 menneskeliv.

Orkanen Irma på vei: Florida beordrer evakuering

Norske Stein i Houston: – Det var seigpining å følge med på at vannet steg

– Naturens egen motor



RASERT PARADIS: Dette bildet viser hvordan Irma herjet med den karibiske øya St. Martin onsdag. Seks personer omkom i møtet med orkanen, og det er fryktet at tallet vil øke. Foto: Reuters

Kort tid før Irma ankom Cuba, traff en annen orkan – Katia – land nord for Tecolutla i Mexico. Da var den nedjustert fra kategori 2 til 1, melder NHC. I tillegg er en tredje orkan på gang, Jose som herjer ute i Atlanterhavet.

Jose er blitt en truende kategori 4-orkan ute i Atlanterhavet. NHC varsler at den nesten er en kategori 5.

Samset forklarer at orkaner henter styrken sin fra havoverflaten der vannet er varmest, og at global oppvarming har forårsaket en økning i temperaturen i havet og gitt grobunn for monsterorkanene.

KAN SKYLDE OSS SELV: Bjørn Hallvard Samset er klimaforsker ved Center for International Climate Research (CICERO) i Oslo. Han forklarer at det er menneskeskapte klimaendringer som forårsaker monsterorkanene vi nå ser. Foto: CICERO/Monica Bjermeland

– Vi kaller orkaner for naturens egen motor. Den er avhengig av varmt havvann i bunn og kald luft oppover i atmosfæren. Kombinasjonen fører til en sterk oppdrift over havet, og kan sammenlignes med effekten av en varmluftsballong. Oppdriften gjør at orkanen tar energi fra det varme havet og blåser den oppover. I høyden presses varmen ut til sidene og gir plass til at orkanen kan hente opp mer energi. Ettersom jorden dreier rundt gjør dette at orkanen begynner og skru på seg og blir til et selvroterende monster, forklarer Samset.

Etter hvert som orkanen blir sterkere, vil den ofte bruke opp varmen nært havoverflaten. Men global oppvarming har ført til at også vannet lenger ned holder en høyere temperatur, og dette gjør at orkanene oftere kan utvikle seg til katastrofal styrke.

Flom i Sør-Asia: 41 millioner mennesker rammet

De enorme vannmassene også menneskeskapt



Samset forteller at orkanene nok ville ha dukket opp uavhengig av global oppvarming, men at de har blitt sterkere på grunn av menneskeskapte klimaendringer.

– Vi har med det gitt dem et ekstra sett med huggtenner og vært med på å utvikle dem til monstre, sier han, og legger til:

– At havet er høyere enn tidligere gjør også at orkanene driver med seg vann lenger inn på land, og omfanget av flom øker. Noen millimeter eller centimeter høres ikke mye ut, men det har mye å si for stormflo, forklarer Samset, som opplyser at havnivået har stiger med rundt 3 millimeter i året.

I videoen under kan du følge monsterorkanens ferd gjennom Karibia:

De enorme nedbørsmengdene orkanen fører med seg er gjerne mer ødeleggende enn vindkastene på flere hunder kilometer i timen, og under Harveys herjinger i Houston ble det, ifølge NTB, registrert 132 centimeter med nedbør bare i løpet av fem dager.

– Som regel er det vinden som tar menneskeliv, og flommen som utgjør de virkelig store materielle skadene. Ettersom vi overvåker været med satellitter er vi bedre forberedt på vindstyrkene, og vinden tar ikke like mange menneskeliv lenger. Kraftigere orkaner fører derimot med seg større vannmasser og de er vi ikke like godt forberedt på, sier Samset.

Houston-katastrofen: Her reddes de fra vannmassene

Orkaner er av natur et kystfenomen, og bringer stort sett alltid med seg flom. Måten vi bygger planeten på gjør oss derfor mer utsatt for denne typen naturkatastrofer.

– Vi er avhengige av havet og har bygget store byer ved havet. Det betaler seg litt nå. Konsekvensene av en orkan blir mye større når mange mennesker bor tett sammen og vi får en fulltreffer, sier Samset.