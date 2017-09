Karibia trues av ny tropisk orkan: «Maria»

Den tropiske stormen «Maria» ble søndag kveld oppjustert til en tropisk orkan – og følger i sporene til den dødelige orkanen Irma.

Sjekk været på pent.no Pent.no sammenligner værmeldingene fra Yr og Storm. Last ned til

iPhone/iPad, Android

... eller sjekk sammenligner værmeldingene fraog. Last ned til... eller sjekk pent.no

Minst 84 mennesker omkom i kjempeorkanen «Irma», som raste over flere øyer i Mexicogolfen før den slo inn mot Florida. Nå kommer nok en orkan – med navnet «Maria», som ventes å slå inn mot flere karibiske øyer allerede mandag.

Norge: Venter sludd og snø i høyden

Styrkes – og svekkes

Den var søndag kveld en kategori 1 orkan, med vindstyrke å over 130 km/t. Allerede mandag vil den kunne slå inn over De britiske og De amerikanske jomfruøyene.

Orkanen «Irma»: Virgin-gründerens øy i ruiner

På onsdag ventes uværet å nå Puerto Rico som en voldsom kategori 3-orkan, før den fortsetter mot Den dominikanske republikk torsdag og Bahamas fredag.

Ifølge det amerikanske orkansenteret ventes «Maria» å styrke seg, og være en kjempeorkan når den treffer Leewards-øyene de kommende dagene, med livsfarlig vindstyrke, stormflo og ekstremt regn.

Norge: Godværet kan vare

Tre store stormer

CNN peker på at «Maria» er en av tre store stormer som nå raser i Atlanterhavet, og den som utgjør den største trusselen mot de allerede orkan-raserte øyene i Karibien.

Det har gått ut orkanvarsel for blant annet Martinique, Guadeloupe, Den dominikanske republikk og Montserrat. Dette varselet innebærer at det livsfarlige uværet er ventet å slå inn i løpet av 36 timer.

Innen onsdag kan «Maria» ha oppnådd en vindhastighet på over 190 km/t, og kan da slå inn mot Puerto Rico, et amerikansk territorium med svak økonomi og sårbart kraftsystem.

Tropisk orkan Dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig.

Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig.

Det er ikke bare vindene i en syklon som forårsaker skader, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene (Kilde: Wikipedia.no, NTB)

Stor fart

«Maria» beveger seg mot vest-nordvest med stor fart, hele 24 km/t, og vil nå det østlige Karibia mindre enn to uker etter at «Irma» raserte området, før den hamret inn over Florida.

«Maria» er imidlertid ventet å svekke seg noe, fra en kategori 3-orkan tirsdag til kategori 2 onsdag, da den ventes å slå inn over Den dominikanske republikk.

Ifølge USA Today ble skoler i Puerto Rico stengt allerede mandag, og det bygges tilfluktsrom til minst 67 000 mennesker. Guvernøren opplyser at det kan skaffes mat og vann til inntil 240 000 evakuerte i 20 dager. Puerto Rico slapp så vidt unna et direkte treff fra orkanen «Irma», men fikk skadet strømsystemet.

Selv om «Maria» ikke utgjør en umiddelbar trussel for Florida, følger meteorologene nøye med på utviklingen. Til helgen vil den ifølge prognosene nå Bahamas, som gjør at den er farlig nær USAs fastland.

PÅ REKKE: Tre tropiske uvær herjer nå i Atlanterhavet, her et satellittbilde fra søndag, med de tropiske orkanene «Jose» oppe til venstre, «Maria» i midten og den tropiske stormen «Lee» nede til høyre. Foto: MetOffice